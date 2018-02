Connect+Event, l’événement qui secoue les business models grâce aux Objets Connectés !

La digitalisation des entreprises, à travers les technologies IoT, favorise la mise en place de nouveaux processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement. Les nouvelles technologies permettent de mettre en place des nouveaux usages et d'envisager un grand nombre d'applications vecteurs de nouveaux services et modèles économiques. Tous les métiers de l'industrie sont concernés : gestion des stocks, gestion des moyens de production, maintenance. L'IoT et les objets connectés professionnels permettent aujourd'hui de mettre en place les principes du Lean Management.



Au cœur de Smart Industries, Connect+ Event regroupe toutes ces technologies et tous ces nouveaux usages. Au programme de cette nouvelle édition : des démonstrations d’applications IoT, du networking et une table-ronde animée par Embedded sur les enjeux de l’IoT dans l’Industrie où interviendront notamment Airbus, Engie Crigen Lab et Connectwave (jeudi 29 mars à 14h30).