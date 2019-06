Comment sécuriser les objets connectés grâce à un réseau IP privé

La première décision consiste à mettre en place une approche globale afin de sécuriser chaque maillon du réseau IoT et de créer un état de conscience entre chaque acteur, à tous les niveaux.

La deuxième étape consiste à utiliser un réseau IP privé exclusivement dédié à l’Internet des Objets. Dans le secteur de la connectivité par carte SIM, les devices peuvent recevoir des adresses IP privées fixes/dynamiques de l’opérateur ou des adresses publiques fixes/dynamiques.



Cette affectation est définie par l’APN saisie dans la configuration du device et par l’option qui a été provisionnée à l’activation de la carte SIM M2M. L’objectif de cette solution d’APN privée est de sécuriser les connexions et de faciliter l’accès à distance aux équipements industriels connectés par carte SIM. Cette option permet également un accès bidirectionnel, en temps réel aux appareils connectés, et simplifie la maintenance et la supervision des équipements connectés. Plusieurs communications peuvent être initiées simultanément entre les serveurs et les objets connectés, simplifiant ainsi la surveillance et la maintenance à distance.