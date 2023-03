Cogito des DG de CHU : L’intérim médical, une variable d’ajustement à risque pour l’offre de soins

Ces dernières années, du fait des tensions qui pèsent sur le marché de l’emploi médical, un déséquilibre de l’offre et de la demande s’est installé, permettant à certaines entreprises d’intérim d’augmenter les niveaux de rémunération exigés, plaçant les établissements dans l’obligation d’arbitrer entre la nécessité d’assurer la continuité des soins, la fermeture de services ou le paiement de praticiens intérimaires au-delà du plafond réglementaire.



Au-delà des aspects éthiques souvent mis en avant (ces praticiens, qui ont parfois démissionné de leurs anciens statuts hospitaliers jugés insuffisamment attractifs et trop contraignants, pour exercer comme intérimaires dans leurs anciens établissements, sont qualifiés de « mercenaires »), le sujet mérite d’être abordé sous un angle technique et politique, à l’aune d’un cadre légal et réglementaire que le Gouvernement voudrait affermir à compter du 3 avril pour l’ensemble du territoire.



En 2017, un décret a plafonné les revenus dans l’intérim médical autour de 1 200 euros maximum pour 24 heures. Lors des concertations du Ségur de la santé menées avec l’ensemble des acteurs – patients, professionnels de santé, conférences, fédérations, institutionnels –, la régulation de l’emploi médical temporaire est apparue comme majeure pour apporter une réponse structurelle aux défis du système hospitalier, et pour ramener vers les établissements des professionnels privilégiant un intérim beaucoup plus rémunérateur. En 2021, la loi du 26 avril visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite « loi Rist », a donc augmenté la contrainte sur la mise en œuvre de ce plafond [1].



Or, les conditions qui auraient permis de préparer sereinement les conséquences de cette mesure de moralisation n’ont pas été réunies.



Dans l’après-crise des Gilets jaunes, les ARS ont privilégié le maintien des activités les plus consommatrices d’intérimaires (urgences, obstétrique, activités opératoires non programmées dans les petits établissements des déserts médicaux), encourageant les chefs d’établissement à maintenir des rémunérations dérogatoires. Les groupements hospitaliers de territoire, qui devraient piloter la réorganisation de l’offre dans un souci de qualité et de sécurité équitable en tout point de leur territoire, sont empêchés par manque d’outils juridiques leur permettant d’agir efficacement vis-à-vis des établissements les plus fragiles, toujours autonomes. Les élus locaux défendent le maintien de l’offre au sein de leur territoire, faute d’avoir pu travailler à des propositions convaincantes de revitalisation de l’accès aux soins et de sécurisation des territoires après la fermeture de certaines activités.



Contrairement à une conviction trop souvent répandue, la proximité ne garantit pas la sécurité des soins, faute d’une activité suffisante et d’une organisation adaptée, mais aussi parce que le turn-over de médecins intérimaires augmente les risques, par rapport à la présence d’équipes permanentes au sein desquelles les professionnels se connaissent.