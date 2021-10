Chez DS Automotion, l’innovation prend plusieurs formes

C’est effectivement une valeur cardinale pour notre entreprise, qui se matérialise dans tous les aspects de nos activités. Sur le plan technique d’abord, avec une large offre d’AGV dont la fiabilité est reconnue de longue date. Disponible en plusieurs modèles sérialisés et/ou modulables, elle permet de couvrir la grande diversité des besoins en établissement de santé, c’est-à-dire aussi bien le transport automatisé lourd [charge allant jusqu’à 500 kg] que la micrologistique [charge ne dépassant pas 50 kg]. Nos équipes sont également en mesure de concevoir des AGV sur-mesure, afin de répondre à des exigences particulières. Cette démarche d’innovation technologique se retrouve aussi dans la variété de systèmes de navigation proposés, dont nous détenons le contrôle de A à Z et qui font partie de nos compétences-clés. Elle se rencontre, enfin, dans notre capacité à proposer une solution globale, c’est-à-dire autant la flotte d’AGV que le logiciel intelligent qui la régit et garantit les performances optimales de l’ensemble de la flotte des véhicules.Présents depuis déjà de nombreuses années au sein des établissements de santé, nous avons en effet posé deux constats majeurs. Le premier est qu’une structure qui a décidé d’automatiser sa logistique attend un retour sur investissement rapide. C’est pourquoi nous l’accompagnons et la conseillons sur les meilleures combinaisons possibles, afin que les résultats escomptés soient au rendez-vous. Nous pouvons d’ailleurs intervenir très en amont d’un projet, par exemple auprès de l’architecte ou du bureau d’étude, pour que la gestion des flux logistiques soit prise en compte dès la conception d’un bâtiment. Le second constat est que les besoins hospitaliers sont évolutifs, parce qu’un établissement s’est restructuré ou a développé de nouvelles activités. Au-delà donc des nouvelles installations, nous pouvons également récupérer les installations existantes pour les modifier, les étendre et les moderniser, y compris lorsqu’elles ont été au départ opérées par d’autres constructeurs.Bien qu’ils soient assez simples à utiliser, nos systèmes experts imposent des compétences expertes. Nous pouvons pour cela former des référents internes au sein des établissements de santé, mais aussi y détacher des agents DS Automotion qui s’occuperont, au quotidien, de la gestion des flottes d’AGV. Cette possibilité de disposer localement d’un technicien aux compétences avérées est aujourd’hui plébiscitée par les établissements de santé. Vous le voyez, l’innovation chez DS Automotion est multidimensionnelle, et c’est justement ce qui fait notre renommée et explique nos nombreux succès.Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici