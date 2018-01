Centres de santé : un accès aux soins renforcé, une prise en charge sécurisée

L’ordonnance encadre aussi la création des centres de santé. Préalablement à leur ouverture, les gestionnaires seront tenus à un engagement de conformité ainsi qu’à la définition d’un projet de santé répondant aux besoins de la population. Cet engagement pourra faire l’objet de contrôles de la part des agences régionales de santé (ARS) voire d’une suspension d’activité ou d’une fermeture en cas de non-respect.



Le texte impose aux centres de proposer, à titre principal, des actes remboursables par l’assurance maladie. Ainsi, un centre ne pourra plus pratiquer uniquement des actes non nomenclaturés, en général plus rémunérateurs mais potentiellement plus à risque. En outre, les gestionnaires seront tenus à une gestion non lucrative : l’information sur le lieu de soins ne pourra pas revêtir un caractère publicitaire. L’ordonnance prévoit également une information des patients sur les tarifs des structures vers lesquelles ils sont orientés.

Enfin, les gestionnaires seront tenus de renseigner l’observatoire national des centres de santé, en vue d’une meilleure connaissance de l’offre de soins.



L’ordonnance est issue d’un important cycle de concertations mené par la direction générale de l’offre de soins (DGOS). Désormais, les ARS seront chargées de la bonne application de ces mesures en lien avec l’assurance maladie, dans le contexte de déploiement du plan territorial d’accès aux soins.