Canyon Technologies recrute

Le nouveau Chef de Projets participera à la mise en place des logiciels TimeWise.Au sein d'une petite équipe,vous participerez à toutes les étapes de la vie d'un produit :- organisation du déploiement chez les clients- formations et assistance, sur site et à distance- audit et évaluation des besoins clients, afin d'optimiser l'utilisation de nos logiciels- suggestion d'évolutions en fonction des remontées de terrain- support aux utilisateurs- assistance à la conception de nos outils, participation au cahier des charges- réalisation des tests et recettes fonctionnelles des évolutions de versions- et plus largement toute action nécessaire à la vie d'une petite équipe, polyvalence et esprit d'initiative sont essentiels.De formation bac + 5, vous justifiez d'une première expérience en déploiement de logiciels, formation et assistance aux utilisateurs.De bonnes bases en informatique (Windows, langage SQL, outils de reporting et de tests, ...) sont nécessaires.Profils atypiques possibles si forte motivation, envie d'apprendre et de consacrer du temps à s'auto- former.La connaissance du monde de la santé et des Systèmes d'Information Hospitaliers serait un plus.Le travail au sein d'une petite entreprise nécessite de l'autonomie, de la curiosité, de la rigueur et un bon esprit de synthèse, associé à des qualités humaines permettant de vous intégrer facilement au sein de l'équipe. La motivation et l'aptitude à communiquer sont essentielles, ainsi que la diplomatie, le sens du relationnel et l'intérêt pour la satisfaction des clients.40 à 50 K€, selon profil, + avantages (mutuelle gratuite, tickets repas, intéressement, ...). Statut cadre, en CDIPoste à pourvoir immédiatementVous serez basé à Gémenos (près de Marseille), mais vous serez amenés à vous déplacer régulièrement chez les clients (Hôpitaux et Cliniques), pour les déploiements, formations et suivi. Déplacements de courte durée, en France métropolitaine.Merci d'envoyer CV + lettre de motivation à timewise@canyon.fr