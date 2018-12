COUP D’ENVOI de la construction de l’Ensemble Hospitalier Civil et Militaire BAHIA et de l’ESAP-MAS « La Rencontre »

La Fondation Bagatelle et la Fondation John Bost, sont nées toutes deux il y a plus de 150 ans pour prendre soin des personnes. La première, en proposant un parcours de prise en charge globale de la personne, y compris à son domicile ; la seconde à l’attention des enfants, adolescents, adultes souffrant de troubles psychiques et de handicap physique et/ou mental, ainsi que des personnes âgées dépendantes, dont l’état nécessite une vie sociale adaptée.

Au-delà des valeurs communes qu’elles partagent, les calendriers** des ensembles immobiliers se rejoignent.

C’est désormais le temps de la concrétisation de ces deux projets hospitaliers et médicosociaux, soutenus par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine.

« BAHIA, c’est le choix de réunir deux offres parfaitement complémentaires, le choix d’inscrire dans la durée cette complémentarité et plus encore de tirer de celle-ci toutes les synergies possibles. Le tout est plus que la somme des parties, ce projet le prouve. Il s’agit là d’un projet d’intelligence collective dans lequel chacun des partenaires a respecté dès le début les atouts et les contraintes de l’autre, dans un souci d’adaptabilité permanente. Il est le résultat d’une conviction partagée d’apporter une réponse adaptée aux besoins de ce territoire et de la population, avec l’ambition et l’exigence continue de participer d’une offre de soins de qualité à proximité. » Michel LAFORCADE, Directeur général, ARS Nouvelle-Aquitaine

« La collaboration et les synergies initiées depuis plusieurs années avec l’Hôpital d’Instruction des Armées seront désormais plus visibles. Cette opération représente non seulement un enjeu de santé publique, car nous maintenons une offre de soins en secteur 1 sur le sud de la métropole bordelaise, mais aussi un enjeu économique : elle entraine une mutualisation des ressources entre deux établissements et le développement d'une offre de santé pertinente et efficiente. » Gabriel MARLY, Président de la Fondation Bagatelle

Geneviève FIDELLE, Médecin général inspecteur, Directrice des hôpitaux service de santé des armées souligne une « relation « santé-défense » renforcée grâce à un projet médical partagé et innovant ».



Focus sur l’établissement ESAP-MAS « La Rencontre » de la Fondation John Bost

Avec l’implantation d’un nouvel établissement sur Talence, la Fondation John Bost va désormais pouvoir accueillir les personnes qui lui font confiance au plus près de leurs familles, de leurs amis, leur permettant ainsi de conforter leur lien social et de préserver leur capacité de mener une vie plus inclusive. Des parcours de soins conjoints entre les deux fondations sont prévus, à l’image de l’ouverture prochaine d’un centre de consultation facilitant l’accès aux soins somatiques pour les personnes en situation de handicap.

« L’ouverture du Pavillon La Rencontre à Talence, en plein cœur de la métropole bordelaise est un beau projet, car c’est la rencontre entre les personnes qui permet de faire bouger les lignes, de changer le regard sur les situations et donc d’avancer concrètement tant vis à vis du handicap et de l’inclusion que dans la vie en général. » Christian Feuillette, Président de la Fondation John Bost