C’est l’été, le « health truck » part en tournée en Occitanie !

«

Quand nous avons proposé à l’ARS ce projet d’itinérance, ils ont tout de suite trouvé l’idée originale et l’ont adoptée. Nous sommes les colporteurs, propagateurs d’un nouveau genre, ceux qui portent une vision positive et active de notre santé et de notre société. Sans inquiéter, il faut d’abord informer de façon précise et sourcée, puis expliquer des gestes simples à appliquer dans sa vie personnelle et professionnelle pour construire un environnement plus sain pour soi‐même, pour les autres, pour notre planète

», explique Olivier Toma, fondateur de l’agence Primum Non Nocere.



«

Quand les établissements de santé ne viennent pas à nous, nous allons à eux ! Cette démarche de proximité est très efficace. Les patients attendent de plus en plus une démarche de développement durable de leur hôpital, dans son fonctionnement même, et dans l’expertise qu’il peut leur apporter au bénéfice de leur propre santé

», souligne François Mourgues, président du C2DS.



Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 2017‐2021 de la région Occitanie, l’ARS a souhaité développer un projet de sensibilisation environnementale à destination des usagers des établissements sanitaires et médico‐sociaux, sur six thématiques : la nutrition, le plastique, les risques chimiques, la qualité de l’eau et les légionelles, les éco‐gestes en santé environnementale et la lutte contre les moustiques tigres.