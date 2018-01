Bruno Gallet publie le guide pratique "Les coopérations en santé"

Bruno GALLET, Les coopérations en santé, Éditions Presses de l'EHESP

ISBN 978-2-8109-0586-7 - 15 x 21 cm. - 208 pages. - 15,90 euros.

est directeur d’hôpital.Expert en matière de coopération en santé, il intervient au sein du Master 2 « Conduite du changement dans les réseaux, activités et établissements sanitaires et médico-sociaux » (CTERSAMS) à l’université Lyon 3 et au sein du Master 2 « Droit de la bioéthique et droit de la santé » à la faculté de droit de Créteil – Université Paris-Est Créteil.Plus d’informations et extraits sur https://www.presses.ehesp.fr/produit/les-cooperations-en-sante/