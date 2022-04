Avec les évolutions de Pro Santé Connect, l’identification électronique des professionnels franchit une nouvelle étape

L’intégration de Pro Santé Connect est fortement recommandée pour tous les fournisseurs de services numériques, publics ou privés, comptant des professionnels de santé parmi leurs utilisateurs. À ce jour, plus de 120 services (ex : Mailiz, SI-DEP, espace régional SARA en Rhône-Alpes, etc.) l’ont déjà intégré.Cette intégration est facilitée par l’utilisation du standard OpenID Connect, bien connu des développeurs de solutions. L’éditeur BISOM, qui a créé une plateforme de gestion dématérialisée des urgences médicales, témoigne : “le parcours de raccordement s’est bien passé, avec un branchement réalisé en quelques jours. L’utilisation de standards éprouvés nous a grandement facilité les travaux. Le parcours est vraiment facilité par la qualité de la documentation disponible”.Par ailleurs, l’ouverture prochaine (juin 2022) de nouvelles modalités de raccordement (protocole CIBA) devraient inciter davantage d’éditeurs à implémenter Pro Santé Connect. Pour l’éditeur de solutions OKANTIS, qui fournit des services numériques pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, “c’est une petite révolution, notamment pour les éditeurs d’applications mobiles et de clients lourds. On va permettre à nos utilisateurs de ne plus passer par la page de redirection. La démonstration que nous avons faite l’année dernière lors de SantExpo en 2021 a rencontré un franc succès”.L’intégration de Pro Santé Connect sera obligatoire pour certains services numériques en santé, dits sensibles, à partir du 1er janvier 2023 ( arrêté du 28 mars 2022 relatif au référentiel sur l’identification électronique), en complément ou en substitution de leurs systèmes existants. C’est par ailleurs un prérequis pour le référencement de plusieurs types de logiciels dans le cadre des financements à l’équipement du Ségur Numérique.