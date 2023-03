Avec Recare, une recherche de lits d’aval en quelques clics

Cette plateforme digitale, disponible en mode SaaS et parfaitement sécurisée, permet d’automatiser la recherche de lits d’aval pour faciliter les transferts de patients depuis les services d’urgences vers les unités d’hospitalisation. Il faut savoir qu’il s’agit là d’une tâche particulièrement chronophage, qui impose de multiplier les appels, fax ou mails, quitte à parfois s’accommoder d’une place dans un service inadapté au patient. Avec Recare, il suffit de formuler une demande à partir de son compte adresseur. Grâce à un interfaçage avec le dossier patient informatisé de l’établissement, celle-ci est enrichie de données permettant de qualifier le profil du patient afin de lui apporter une réponse appropriée. La demande est ensuite automatiquement transmise au réseau de receveurs Recare, qui peuvent l’accepter ou la refuser. Vous le voyez, cette démarche à la fois fluide et transparente contribue à recentrer les équipes d’urgences sur leur cœur de métier, tout en réduisant le stress et la charge mentale liés à la recherche de lits.Notre plateforme permet en effet d’élargir leur spectre fonctionnel en automatisant, comme nous l’avons vu, un process long et consommateur de temps médical, pour lequel les établissements MCO ne disposaient pas, jusque-là, de solutions pertinentes. Et c’est loin d’être le seul atout de Recare ! En autorisant l’expression des demandes de transfert par profil patient, cette solution favorise une dynamique collaborative positive à l’échelle d’un territoire, sans interférer avec les spécificités des établissements receveurs : certaines structures, par exemple, ne souhaitent pas dévoiler leur taux de lits disponibles, mais n’en sont pas moins disposées à considérer les demandes de transfert. Dans la même optique, Recare apporte une traçabilité globale des flux et permet de recueillir des statistiques d’activité, pour mesurer la qualité des partenariats territoriaux et faciliter ainsi les échanges avec les tutelles.Effectivement, après l’Allemagne, où Recare est depuis six ans leader sur son segment de marché, nous avons souhaité en faire bénéficier les établissements de santé français, dans un contexte marqué par de fortes tensions humaines et matérielles. Rapidement, Recare a fait l’objet d’une expérimentation réussie, opérée par l’ARS d’Île-de-France et l’AP-HP. La plateforme a, depuis, été adoptée par d’autres établissements de santé franciliens, dont les Hôpitaux Confluence dans le Val-de-Marne, et le CHI de Montreuil. La dynamique s’est considérablement accélérée ces derniers mois avec notre participation à une quinzaine d’appels à manifestation d’intérêt émis dans le cadre de projets territoriaux ou régionaux. Gratuite pour les receveurs, Recare peut aujourd’hui être testée pendant deux mois sans frais par les services d’urgence demandeurs. Ils pourront ainsi confirmer d’eux-mêmes son impact positif sur leurs organisations et sur la qualité de leurs transferts territoriaux.