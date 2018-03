Attractivité : le CH du Mans occupe le haut du palmarès

La taille de l’établissement est en effet optimale pour faciliter le suivi des étudiants et leur permettre d’accéder plus aisément aux patients – ce qui est essentiel pour leur assurer une formation de qualité, particulièrement en chirurgie. La qualité de vie des internes représente un autre axe de travail majeur : 128 internes sont actuellement logés par le CH, qui a réhabilité les logements existants et loué plusieurs autres logements à proximité de l’hôpital. La conjonction de tous ces facteurs semble porter ses fruits, puisque nous accueillons aujourd’hui 153 internes, contre 90 il y a seulement 5 ans.Notre politique de compagnonnage permet par ailleurs de fidéliser les internes, de plus en plus nombreux à choisir le CH du Mans pour leur post-internat, leur assistanat, voire pour exercer en tant que praticiens hospitaliers. Nous entretenons à ce titre des liens étroits avec le CHU, afin que nos jeunes médecins puissent enrichir leur formation tout en gardant un pied dans notre établissement. Nous sommes également attentifs à offrir des formations de qualité en post-internat, et sensibilisons tôt les internes aux options existantes en lien avec les centres de recherche cliniques, afin qu’ils puissent rapidement se projeter vers l’avenir et construire des projets solides.Confrontés à un taux d’inadéquation croissant entre le nombre de postes disponibles et celui des internes, les chefs de service ont pris conscience d’eux-mêmes que la qualité de la formation était essentielle pour assurer le renouvellement des générations. Ils savent également qu’un interne qui a su trouver sa place au sein d’une équipe déjà construite sera plus enclin à y poursuivre son parcours professionnel. Il n’a donc pas été nécessaire de mener campagne ; nos médecins sont au fait des enjeux et s’impliquent en ce sens. D’autant que, au-delà du seul CH du Mans, les problèmes de démographie médicale concernent tout le département de la Sarthe, ce qui rend d’autant plus essentielle la vigilance de tous pour que les plus jeunes bénéficient d’un encadrement adéquat, en lien avec une formation de qualité et un accompagnement plus globalement pensé sous le prisme médico-administratif.Celui-ci couvre d’ailleurs le parcours professionnel dans son intégralité. Les directions hospitalières sont impliquées dès la première réunion d’accueil des internes, pour leur présenter les différents modes d’exercice possible. Elles sont ensuite à l’écoute des jeunes médecins lors des recrutements sur les postes de praticiens hospitaliers : nous préférons en effet privilégier les compétences, et n’hésitons pas à proposer, au besoin, un exercice mixte, notamment pour les disciplines fortement concurrencées par le secteur privé (ophtalmologie, radiologie, …) – ce qui participe d’ailleurs à la construction de filières transversales entre la ville et l’hôpital. Elles sont, enfin, présentes auprès des chefs de services. Nos 44 chefs de service sont par exemple conviés, une fois par an, à un déjeuner suivi d’un atelier notamment consacré aux problématiques de management : identification des risques liés au facteur humain, amélioration de la communication au sein des équipes médicales, etc. L’autorité du chef de service est en effet non pas hiérarchique mais organisationnelle ; or cette dimension managériale n’est pas abordée lors des études de médecine. Aussi nous a-t-il semblé important de leur donner les outils nécessaires à la réussite de leur mission.D’autres initiatives permettent en effet de poursuivre et de consolider les actions déjà menées. Émanation de la CME, une Commission de la Vie Hospitalière se penche actuellement sur la qualité de la vie au travail, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et, plus généralement, les conditions d’exercices au sein de l’établissement. Elle est complétée par une Commission de l’Attractivité, créée à l’initiative du Directeur Général et qui se focalise sur ces enjeux en lien étroits avec les jeunes médecins ; ceux-ci sont encouragés à être force de proposition afin de valoriser toujours mieux les réalisations du CH et améliorer la visibilité de notre politique d’attractivité. Ces travaux sont également suivis par les collectivités territoriales, et plus particulièrement la Ville du Mans qui estime, à juste titre, qu’un Centre Hospitalier attractif représente un atout majeur.Interview publiée dans le numéro 39 d'Hospitalia, magazine à consulter en intégralité ici