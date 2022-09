Arnaud Joan-Grangé rejoint la FEHAP en tant que Directeur de l’offre de soins et des parcours de santé

Arnaud Joan-Grangé bénéficie d’une expérience pointue, acquise au sein d’établissements et d’administrations sanitaires. Il a débuté sa carrière à l’Hôpital de Bicêtre (AP-HP) en qualité de Directeur des services économiques et financiers puis a enchainé au siège de l’AP-HP où il occupera successivement des postes à responsabilité dans le domaine des finances.



Il poursuivra sa carrière au sein de l’ARS Aquitaine devenue Nouvelle-Aquitaine, expérience qui l’amènera à prendre successivement le poste d’adjoint à la direction de l’offre de soins et de l’autonomie puis la direction du financement, nouvellement créée. En rejoignant le CHU de Toulouse, il occupera le poste de directeur des finances, puis élargira à nouveau son périmètre au système d’information.



En rejoignant la FEHAP, Arnaud Joan-Grangé, sera en charge du conseil stratégique et technique auprès des adhérents du secteur sanitaire et des relations avec les pouvoirs publics et les administrations centrales. Il animera les commissions nationales statutaires, les groupes de travail et les journées d’études relatives aux champs sanitaires et aux actions transversales. Il participera également à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations et feuilles de route de la fédération.



Arnaud Joan-Grangé est diplômé de Sciences Po Bordeaux (Master en Management Public) et de l’EHESP, l’Ecole des hautes études en santé publique.