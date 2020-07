Armstrong refond son offre de plafonds suspendus

Nous souhaitions répondre toujours mieux aux besoins des établissements, en leur proposant des niveaux de performances accrus. Deux années de développement ont été nécessaires pour mettre au point la nouvelle gamme Healthcare, qui intègre désormais 5 familles de plafonds suspendus : la série de plafonds acoustiques BioGuard, qui prévient le développement des micro-organismes, les plafonds métalliques Metal BioGuard, également à la pointe de l’hygiène, et les plafonds SaniGuard plus particulièrement destinés aux locaux simples. S’y ajoutent différents systèmes d’ossatures métalliques pour adresser toutes les contraintes architecturales.Cette norme française, qui fait désormais référence dans plusieurs pays européens, détermine notamment les caractéristiques des matériaux utilisés en milieu sanitaire pour limiter les risques aéroportés. Elle s’appuie sur trois critères majeurs. D’abord, le contrôle de la propreté particulaire de l’air, qui détermine la concentration de particules émises par le plafond ; notre gamme Healthcare est ainsi certifiée ISO 1, qui est la valeur la plus performante. Ensuite, la cinétique d’épuration de l’air, qui représente le temps nécessaire pour obtenir une décontamination de 90% depuis un pic de pollution initial ; elle est, ici, testée CP5, c’est-à-dire capable d’atteindre ce niveau en moins de 5 minutes. Et enfin, la propreté micro-bactériologique, pour laquelle nos produits sont certifiés M1, qui est une fois de plus la valeur la plus performante. Armstrong estdonc en mesure d’équiper tous types de locaux, y compris ceux où les exigences sont les plus strictes.La gamme Healthcare s’appuie non seulement sur des tests récents, qui se réfèrent eux-mêmes à la toute dernière version de la norme NF S 90-351, mais elle va aussi au-delà des attendus normatifs. Outre les tests bactériologiques, nos équipes se sont également penchées sur la notion de nettoyabilité, en évaluant plusieurs possibilités (chiffon sec, détergents standard, vapeur sèche). Nous avons en outre considéré les différents modes de fixation selon que la zone soit en pression positive ou négative. En croisant toutes ces problématiques et en combinant nos différentes familles de produits, nous pouvons proposer une solution globale sur-mesure, en fonction de la classe de risque, des besoins acoustiques, de la facilité de nettoyage, etc. C’est là, à mon sens, la grande force de la gamme Healthcare, qui se positionne comme une véritable boîte à outils pour répondre avec pertinence aux besoins les plus variés.

Article publié sur le numéro de juin d'Hospitalia à consulter ici : https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-49-Special-Covid-19-MERCI-_a2230.html