Analyser les évènements indésirables graves associés aux soins pour agir sur la sécurité du patient

En 2020, 1081 EIGS ont été analysés par la HAS, ce qui porte à 3088 le nombre cumulé d'EIGS transmis depuis 2017. Ce nombre de déclarations ne reflète pas la réalité du nombre d'EIGS survenant en France chaque année, comme le confirment les résultats préliminaires de la troisième Enquête nationale sur les évènements indésirables liés aux soins (ENEIS 3) qui mettent en évidence la survenue de 4 EIGS par service de 30 lits par mois.En détail dans la base des évènements remontés à la HAS : on constate que la proportion d'EIGS déclarés comme évitables reste élevée et majoritaire (56 % en 2020 contre 51 % en 2019) Les types d'EIGS qui reviennent le plus sont à nouveau les suicides, les chutes et les erreurs médicamenteuses. Sur ces dernières, c'est l'erreur de dose de médicament qui est la plus fréquemment déclarée, devant l'erreur de médicament ou l'erreur de patient. Sur les 4 années de déclarations, les erreurs de doses représentent 47 % de l'ensemble des erreurs médicamenteuses déclarées (soit 169 erreurs de doses sur 362 erreurs médicamenteuses).L'analyse des EIGS de l'année 2020 dessine un portrait des personnes concernées et des circonstances de leur survenue : la majorité concerne des patients âgés de 60 ans et plus (54 %), survient lors d'un acte thérapeutique (80 %) plus qu'à l'occasion d'un acte diagnostique (12 %) et plutôt au cours des périodes de vulnérabilité que sont la nuit, le week-end et les jours fériés (58 %). Les établissements de santé demeurent ceux qui déclarent le plus (83 %), puis viennent les structures médico-sociales (11 %) et les professionnels exerçant en ville (4 %).Aux yeux de la HAS, il est capital de faire comprendre l'enjeu pédagogique du dispositif EIGS et de rappeler aux professionnels et à leurs organisations que leur adhésion à cette démarche est importante pour améliorer la sécurité des patients. En effet, faire en sorte que les erreurs soient signalées et discutées plutôt que cachées ou ignorées contribue in fine à sortir de la culture de la faute. Aussi la HAS a-t-elle repensé sa manière de communiquer les retours d'expérience : un format court, avec des illustrations sélectionnées pour sensibiliser sur des problématiques essentielles –, « les abrEIGés » – accompagne désormais le rapport intégral qui comprend deux documents, le retour d'expérience national et le cahier technique. L'objectif est d'appo rter une meilleure lisibilité des analyses faites sur le plan national, et ainsi mieux sensibiliser à la culture sécurité et au retour d'expérience.La HAS a également réalisé, en collaboration avec la Fédération des organismes régionaux pour l'amélioration des pratiques ( FORAP ), un guide pratique sur l'analyse d'évènements indésirables associés aux soins . L'objectif est d'apporter aux professionnels du soin et de l'accompagnement, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent (sanitaire, médico-social, secteur de ville), un outil simple et didactique pour réaliser cette analyse, dont la qualité est insuffisante.