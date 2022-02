Améliorer l'efficacité des flux d’information pour une meilleure qualité des soins aux patients

L’ensemble du personnel soignant travaillant dans un hôpital, une clinique ou un centre de santé devrait prétendre à des conditions de travail sécurisées et sécurisantes comme n’importe quel salarié du secteur tertiaire. Pourtant, l'équipement utilisé par les infirmières notamment ne répond souvent pas à leurs besoins. Marchant plusieurs kilomètres chaque jour pendant de longues périodes de travail, les soignants ne peuvent pas toujours manifester leurs préoccupations à leurs employeurs, jusqu'à ce que les conséquences se manifestent sous la forme de problèmes de santé, voire de démission. Depuis 2018, 1300 étudiants infirmiers ont abandonné avant la fin de leurs études. La pénurie de personnels soignants provoque la fermeture de 20% des lits dans les hôpitaux publics en France selon une enquête menée par le président du Conseil Scientifique et du Comité Consultatif National d’Ethique, Jean-François Delfraissy.Il s'agit d'un problème à ne pas sous-estimer pour pouvoir maintenir la continuité des activités, en particulier pendant les périodes de forte pression sur les soins liées à la pandémie. Les effets sur la fatigue physique et mentale sont considérables. Le troisième volet de l’enquête Power to Care 2021, qui évalue le bien-être des professionnels d’aide et de soin, révèle que le sentiment de fatigue est bien présent chez 54 % des sondés. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à terminer les tâches administratives dans les délais impartis ; plus de 74% déclarent travailler au-delà de leurs heures contractuelles au moins une fois par semaine et 17% le font tous les jours ouvrables.Les environnements de travail actuels ont contraint les travailleurs à adopter de mauvaises habitudes de travail, telles que l'absence de pauses et l'exécution de tâches répétitives en adoptant une mauvaise posture. En conséquence, les troubles dus aux traumatismes cumulatifs (TTM), tels que le syndrome du canal carpien, les lombalgies et autres troubles musculosquelettiques (TMS), sont légion. L’Ordre des infirmiers enregistrait le 11 octobre dernier un « quasi doublement des situations d’épuisement professionnels en quelques mois », selon son enquête menée sur 60 000 infirmiers. Les soignants doivent avoir accès à des équipements adaptés pour pouvoir faire face efficacement aux pressions professionnelles. Généralement, il n'y a pas assez de postes informatiques disponibles ou ils sont trop éloignés des patients ou trop encombrants à déplacer et à positionner.