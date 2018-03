Aide à la décision : l’ANAP présente MELOG-Repas

L’appui à la mise en œuvre des coopérations inter-hospitalières est un axe stratégique majeur pour l’ANAP, qui y a consacré de nombreuses publications. Pouvez-vous nous en parler ?

Pierre Péron : Ces coopérations représentent en effet un véritable levier de performance qui fait écho au cœur de métier de l’ANAP. L’Agence a donc mis au point différents outils pour accompagner leur mise en œuvre, soit de façon transversale, soit par métier. Les outils MELOG s’inscrivent dans la continuité de cette démarche, en se penchant plus particulièrement sur trois fonctions logistiques fondamentales pour assurer la continuité de l’activité hospitalière et médico-sociale : la stérilisation, la restauration et la blanchisserie. Leur objectif ? Permettre aux établissements de choisir les organisations les plus performantes, à la fois en termes de service rendu aux patients (qualité et sécurité de la prise en charge), de performance sociale (amélioration des conditions de travail du personnel) et de performance médico-économique (efficience des actions permettant une juste allocation des ressources hospitalières).



Les fonctions logistiques retenues pour MELOG se prêtent bien à la mutualisation. Quelle est aujourd’hui la situation sur le terrain ?

Poids lourds des fonctions supports, la blanchisserie et la restauration n’abordent pas le concept de mutualisation de la même manière. Si, en blanchisserie, les coopérations sont anciennes, elles sont plus récentes en restauration, puisque le repas est considéré comme un soin à part entière. Et elles sont très rares en stérilisation, du moins en France : cette activité, qui intervient à la périphérie des soins, engage la responsabilité individuelle du pharmacien. Ce sont donc trois métiers où les pratiques, les cultures, et l’offre disponible sur le marché divergent. Mais ce sont aussi autant de contextes qui peuvent contribuer à améliorer la performance des établissements de santé. C’est pourquoi MELOG se décline en trois formats, MELOG-Stérilisation, MELOG-Repas et MELOG-Linge.



Penchons-nous plus particulièrement sur MELOG-Repas. Comment cet outil a-t-il été développé ?

Nous nous sommes dès le départ appuyés sur l’Union Des Ingénieurs Hospitaliers en Restauration (UDIHR). Il s’agit là d’une méthodologie classique pour l’ANAP, qui fait systématiquement appel aux acteurs de terrain pour élaborer ses productions. Le groupe de travail a également associé des représentants d’établissements publics, privés et ESPIC, à la fois sur le champ sanitaire et médico-social, mais aussi des représentants des opérateurs économiques (sociétés de restauration, équipementiers, …) et des métiers concernés : responsables d’unités de production, ingénieurs en restauration, ainsi que des bénéficiaires du service tels que les cadres de santé, les directeurs d’établissements et les représentants des usagers. Ces travaux, animés avec l’aide d’une société de conseil, ont servi de base à nos équipes informatiques pour les développements techniques. Les trois volets de MELOG ont d’ailleurs la même architecture d’ensemble, offrent les mêmes fonctionnalités, et sont adaptés à chaque métier.