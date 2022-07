Agenda : rendez-vous aux 26èmes Journées d’Ingérierie Biomédicale

Dans un contexte économique et sanitaire à la fois complexe et évolutif, avec lequel les établissements de soins doivent composer au quotidien, « l’adaptation et l’innovation au service du soin » constitueront le fil rouge de ces Journées. L’enjeu de cette mutation en termes organisationnel et technologique est capital afin de pouvoir proposer une offre de soins plus personnalisée et parfaitement sécurisée.



Outre les deux plénières ‐ l’une qui interrogera sur l’agilité de l’hôpital de demain et l’autre qui présentera les évolutions du financement du système de santé ‐ un programme très riche et contextualisé couvrira les différentes thématiques au cœur des enjeux technologiques et d’organisation du biomédical au service du soin.



Plusieurs sessions apporteront ainsi aux Congressistes un éclairage avisé sur les technologies biomédicales innovantes telles que la robotique, l’intelligence artificielle, la génétique, ... Parallèlement plusieurs innovations appliquées aux organisations seront présentées, parmi lesquelles le mind mapping ou le management des équipes.