Activité physique : comment faciliter sa prescription au quotidien ?

L'activité physique représente, à chaque période de la vie, un atout santé dont les bénéfices sont nombreux et largement établis. Dans les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires et respiratoires, diabètes, obésité, arthroses, etc., l'activité physique est une thérapeutique à part entière – seule ou en association avec d'autres traitements médicamenteux ou non médicamenteux. Elle doit être adaptée pour tenir compte de l'état de santé physiologique et psychologique du patient, et encadrée par un professionnel spécifiquement formé. Plus largement, les bénéfices de l'activité physique sur l'état de santé, la condition physique, le maintien de l'autonomie chez les personnes âgées ainsi que sur la qualité de vie des populations à tous les âges de la vie sont avérés.



C'est forte de ces preuves que la HAS s'est engagée depuis de nombreuses années pour accompagner les professionnels de santé dans la prescription de ce qui constitue un traitement à part entière. En 2011, elle élaborait un rapport sur le développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses validées, en incluant, déjà, l'activité physique. En 2018 et 2019, elle publiait un premier guide de promotion, consultation et prescription médicale d'activité physique et sportive pour la santé chez l'adulte, ainsi qu'une série de référentiels d'aide à la prescription d'activité physique pour 11 pathologies et états de santé. La création de maisons Sport-santé, 500 à terme, sur l'ensemble du territoire devrait permettre de structurer le parcours de santé autour de la prescription d'activité physique. Et plus récemment, l'adoption de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France constitue une nouvelle avancée pour le développement de l'activité physique comme thérapeutique à part entière.