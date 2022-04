Acteurs essentiels de l’amélioration des soins, les Infirmiers en pratique avancée (IPA) alertent sur leurs difficultés à exister

La nouvelle prime spéciale pour les IPA de la fonction publique hospitalière a vu le jour grâce à la mobilisation de tous. Elle sera versée à partir du 1er avril 2022. C’est une première avancée dans l’amélioration des régimes indemnitaires.



Cependant, cette prime ne compense pas l’insuffisance des grilles indiciaires des IPA qui conduit à une non reconnaissance des compétences et des responsabilités élargies. Le récent rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales alerte d’ailleurs sur la nécessité de rémunérer les IPA à leur juste valeur. À titre d’exemple, à l’étranger l’augmentation moyenne de salaire entre un infirmier en soins généraux et un IPA est de 40% : cela valorise la formation et les responsabilités nouvelles assumées par les IPA.



Le Ministre Olivier Véran s’était engagé auprès de l’UNIPA et du Conseil National Professionnel des IPA en faveur de l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI). Aujourd’hui elle n’est toujours pas mise en place.



Les négociations conventionnelles pour les libéraux ont débuté le 8 février 2022 et doivent se poursuivre en avril. Les partenaires sociaux et la CNAM ont la responsabilité de modifier l’avenant de manière à permettre la valorisation l’activité des IPA pour un déploiement en soins primaires effectifs.



Les grilles indiciaires de la fonction publique territoriale ne sont toujours pas parues, malgré de multiples relances de l’UNIPA. Les IPA sont donc rémunérés sur la grille d’infirmiers en soins généraux.



De même, l’activité des IPA dans les établissements privés tarde à être correctement valorisée car des textes réglementaires doivent évoluer pour reconnaitre ce nouveau rôle.