Achats responsables CAHPP : 7ème édition de l’indice vert, millésime 2019

Dans le cadre de sa démarche développement durable, CAHPP intègre ses parties prenantes dans un objectif d’amélioration continue. Aussi, elle analyse et évalue, de façon contractuelle, via l’Indice Vert, la stratégie développement durable de ses fournisseurs référencés au travers d’une plateforme en ligne. Chaque année, la méthode d’analyse et d’évaluation s’affine pour monter en compétence et en pertinence.



L’outil d’évaluation en ligne CAHPP existe depuis 2012. L’évaluation repose sur plus de 3330 questions regroupées en 6 thématiques auxquelles les fournisseurs peuvent répondre sur une période définie. Une cellule de contrôle CAHPP vérifie ensuite chaque réponse et les justificatifs obligatoires. L’outil en ligne restitue une note à chaque fournisseur et prestataire de services, ainsi que les axes d’amélioration pour l’année suivante. A partir de 2013, l’évaluation prend également en compte l’évolution des indicateurs chiffrés renseignés par les fournisseurs d’une année sur l’autre.Ce dispositif est développé avec le soutien de l’agence Primum Non Nocere.



« Notre volonté est d’embarquer l’ensemble des fournisseurs et prestataires avec lesquels CAHPP travaille au quotidien. C’est notre responsabilité d’agir sur tous les maillons de la chaine des achats afin de les rendre plus responsables », Yvon Bertel Venezia, PDG de CAHPP.