Accélérer la mesure des émissions de gaz à effet de serre des établissements de santé : les résultats de l’Observatoire 2021 du C2DS

Concernant l’énergie, il est intéressant de noter que 49 % des répondants déclarent avoir réaliser un diagnostic de performance énergétique (versus 65 et 57 %) et 33 % un audit énergétique (vs 35 et 36 %).

Par ailleurs, 6 % des établissements répondants produisent des énergies renouvelables. 7 % envisagent de travailler sur ce sujet et s’orientent à 83 % vers une solution de panneaux photovoltaïques afin d’auto-produire partiellement ou complètement leurs besoins.



Concernant les achats, 19 % des établissements définissent des critères d’achats en lien avec la décarbonation systématiquement sur certains segments, 2 % sur tous les segments, 27 % occasionnellement ; 53 % des établissements répondants n’intègrent pas de tels critères. 22 % déclarent par ailleurs acheter chaque fois que possible des produits issus de l’économie circulaire.



Concernant la réduction des impacts des transports en particulier sanitaires : 58 % des établissements ont mis en place une démarche spécifique qui, pour 16 % concerne un transport simultané chaque fois que possible des patients suivant un traitement itératif de chimiothérapie ou de dialyse.



Enfin, les anesthésistes-réanimateurs sont moteur d’une démarche de décarbonation. Ainsi, 17 % des établissements répondants disposent d’une démarche de réduction des gaz d’anesthésie et 16 % y travaille. 58 % des actions menées concernent la substitution du Desflurane par le Sevoflurane chaque fois que possible, et 42 % concernent l’élimination du protoxyde d’azote au bloc opératoire.



L’IDD Santé Durable comporte 74 questions, dont 35 appellent des données chiffrées.