ANAP et Association des Directeurs d’Hôpital (ADH) : Un partenariat pour proposer des outils aux Directeurs d’Hôpital dans la conduite de projets de transformation

L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et l’Association des Directeurs d’Hôpital (ADH) poursuivent un objectif commun : offrir des outils aux Directeurs d’Hôpital dans un contexte de mutations profondes des pratiques et des organisations. L’ANAP et l’ADH ont donc décidé de joindre leurs efforts pour proposer des outils afin d’appuyer des actions institutionnelles.



« Le métier de Directeur d’Hôpital est un métier spécifique, confronté quotidiennement à des enjeux complexes. Aujourd’hui, l’ADH souhaite proposer des outils à la profession à travers ce partenariat qui facilitera le partage de ressources concrètes et représentatives du terrain », déclare Vincent Prévoteau, Président de l’ADH.



« En tant que Directeur d’Hôpital de formation, je sais combien la fonction peut parfois être solitaire et à quel point des appuis clairs, précis et rapidement compréhensibles sont précieux. Notre partenariat avec l’ADH va permettre d’accélérer la diffusion de nos productions et de nos savoirs, de créer des temps d’échanges et de partage pour apporter un appui renforcé à une profession qui œuvre avec une grande abnégation à la performance globale des organisations », souligne Stéphane Pardoux, directeur général de l’ANAP.