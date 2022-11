AG RESO 2022 : le nouveau DPI Care4U de Dedalus, fil rouge des deux jours de la rencontre utilisateurs

Ce nouveau DPI, Care4U, a été le fil rouge de ces deux jours de rencontre. Les utilisateurs présents avaient de nombreuses questions sur son évolution stratégique, les nouveaux modules qu’il va intégrer, la roadmap, les aspects techniques.



La présentation de l’architecture U et les démonstrations de nouveaux modules ont rassuré les utilisateurs, qui ont vu des avancées concrètes du DPI et un aperçu fonctionnel. Ils ont pu échanger sur les prérequis techniques et se projeter sur les installations futures.



« L’échange sous forme de discussion très ouverte menée par Adeline Lecapelain, Head of Country Product Management Orbis France | Business Unit CIS4U et François Aubert, Architecte Logiciel, avec l’ensemble de l’auditoire, sur les évolutions d’une cinquantaine de modules Care4U fut particulièrement riche d’enseignements pour tous les participants. Un macro-planning de développement des modules fut présenté, s’étalant sur les 3 prochaines années. On y découvre que certains de nos modules existants sont aussi en cours de refonte (comme CPOE), a précisé Christophe Vincent-Cassy, Vice-président de RESO. Par ailleurs, la technologie utilisée faisant appel à Kubernetes devrait permettre la mise à jour des fonctionnalités de ces nouveaux modules sans arrêt de production ».



Les démonstrations des modules Soins comme « drains et cathéters » ou « la gestion des plaies » ont mis en avant une ergonomie moderne et intuitive. Les soignants présents dans la salle ont apprécié ces améliorations visuelles et ont hâte de les tester dans leur environnement.