À l’occasion du congrès FFMPS qui aura lieu les 29 et 30 mars à Dijon, l’APICEM présentera la nouvelle version de l’application de messagerie immédiate sécurisée en santé MISS*.

Quoi de NEUF ?L’APICEM, qui n’était pas le maître d’œuvre de la première version de la MiSS a, lors de la réécriture « complète » de cette nouvelle version, ajouté de nouvelles fonctionnalités :- La possibilité d’échanger au sein d’une équipe de soins grâce à la discussion de groupe- Une interface graphique, plus claire et plus fonctionnelle- Une installation simplifiée- Une version sur poste de bureau est également proposée(Version Mac disponible, Windows en cours de développement).Pourquoi sécuriser ?Les données relatives à la santé physique ou mentale d’une personne ou aux soins qui lui sont prodigués ne sont pas des informations personnelles anodines. Les dispositions réglementaires qui concernent l’échange de ces données de santé entre professionnels sont encadrées par plusieurs textes de loi ****.Tout comme les boîtes mail classiques, les messageries instantanées, comme le SMS, WhatsApp ou encore Messenger ne sont pas des solutions sécurisées destinées à l’usage des professionnels de santé. Donc celles et ceux qui les utilisent s’exposent à de gros risques et à des amendes sévères en cas de divulgation des données.Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.miss-sante.fr