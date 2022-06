A Villefranche, l’Hôpital Nord-Ouest change de dimension

La nouvelle pharmacie, ultra moderne, équipée de robots de dernière génération, offre un excellent niveau de sécurité de la prise en charge médicamenteuse des patients. Son implantation dans le nouveau bâtiment du Parc permet de gagner en efficacité logistique et en confort de travail, et favorise le développement de nouvelles prestations auprès des services de soins.



Transféré au sein de ce même bâtiment, le laboratoire de biologie s’est doté de nouveaux automates de biochimie qui permettent d’accélérer le diagnostic et la prise en charge des patients et de recourir à de nouvelles technologies telles que la biologie moléculaire.