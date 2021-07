À Valenciennes, les hospitaliers racontent la crise sanitaire

En mars et en avril 2020, les médecins, infirmiers, aides-soignants et anesthésistes-réanimateurs étaient sous le feu des projecteurs, applaudis tous les soirs à 20 heures. Mais l’hôpital, ce sont aussi des biologistes, des hygiénistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des cadres de santé et des cadres administratifs, etc. Tous ont été en première ligne pour prendre en charge des flux de patients interminables, certains dans des états très graves. Et ils continuent de le faire, malgré la fatigue et la lassitude, au gré des vagues épidémiques. Dans son ouvrage consacré aux soignants et agents hospitaliers du CH de Valenciennes – le plus gros hôpital non universitaire de France –, Christopher Albano nous livre des témoignages à cœur ouvert, qui en disent long sur leur état d’esprit, leur combativité et leur dévouement sans faille, sans ne rien cacher des difficultés rencontrées.