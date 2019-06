À Lille, une université nouvelle se dessine

Afin de poser les bases stratégiques du futur établissement et d’atteindre les objectifs fixés à l’issue de la période probatoire, un plan d’actions engageant pas moins de 24 millions d’euros a été enterriné par le Conseil d’Administration de l’I-SITE en janvier 2019.



Un appel à projets spécifiquement dédié au Sciences Humaines et Sociales a ainsi été diffusé en avril dernier, et un appel «jeunes chercheurs» visant à soutenir l’émergence de jeunes équipes sera proposé en juin. Il a également été décidé de financer à hauteur de 4,5 millions d’euros le déploiement de projets de grande envergure dits « projets pilotes », ayant vocation à structurer les hubs et à agréger un éventail de financements pour des résultats tangibles et rapides. Le financement de l’installation de chercheurs de haut niveau est maintenu, ainsi que le dispositif Health PhD pour soutenir les doctorants en santé.



Coté international, la stratégie de l’I-SITE commence à porter ses fruits avec la construction d’un campus eurorégional transfrontalier qui devrait s’officialiser dans les prochains mois entre la KU Leuven, l’Université de Gand, l’Université du Kent et l’I-SITE. Pour donner corps à ce campus, des dispositifs sont déjà en place depuis quelques mois entre les établissements (cotutelles de thèses et bourses de mobilité). Un partenariat renforcé et prioritaire avec la KU Leuven sera également signé en juillet prochain.



Concernant la formation, les Graduate Schools thématiques et disciplinaires vont permettre de mieux articuler le master et le doctorat grâce à des programmes favorisant la formation par la recherche, l’interdisciplinarité et les liens avec le monde socio-économique. L’I-SITE a d’ailleurs été lauréat cette année de l’appel à projets européen H2020 Marie Skłodowska -Curie – COFUND – doctoral programme, avec son projet PEARL (Programme for EArly-stage Researchers in Lille) qui va permettre de financer trente doctorants internationaux dans le cadre des Graduate Schools. L’orientation est également un enjeu et sera développée grâce au projet lillois A vous le sup, lauréat de l’appel à projets « Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les études supérieures » du PIA 3. La création prochaine du Lille Learning Lab permettra de regrouper en un lieu unique les compétences existantes des établissements pour la mise en œuvre des « Learning Analytics » et de l’ « adaptive learning », en étroite collaboration avec la KU Leuven notamment.



Alors que beaucoup d’actions sont déjà menées en lien avec le monde socio-économique (doctorants en entreprise, chaires industrielles, laboratoires communs, etc.), l‘étape suivante repose sur le développement d’un portail de compétences lisible et simple afin de donner plus de visibilité aux laboratoires et de favoriser les partenariats avec l’ensemble des acteurs de la métropople.