À Avignon, le portail patient d’InterSystems se déploie avec succès

« Redonner du sens à l’action des pouvoirs publics »

L’établissement se concentre néanmoins, aujourd’hui, sur le déploiement du portail en interne et sur les quatre premiers usages identifiés. « Nous avons choisi de commencer par l’oncologie. C’est un lieu complexe, beaucoup ne l’auraient pas retenu en première intention. Mais c’est aussi un service où les patients sont suivis au long cours, et où le maintien d’un contact avec la communauté médicale et soignante est essentiel », note le DSI. En tout état de cause, le succès est au rendez-vous : un peu plus de deux mois suffisent pour assurer l’intégration du portail aux infrastructures informatiques du Centre Hospitalier. Déployé en oncologie durant l’été 2021, son taux d’acceptation dépasse rapidement les 90 %. « Nous avons été agréablement surpris par cette adhésion importante : les patients ne se contentent pas d’activer ponctuellement leur portail, ils y retournent, commencent à déposer des documents. Nous avons, semble-t-il, visé juste », se réjouit Michaël De Block.



D’autres services devraient suivre, à commencer par la dermatologie. Le CH d’Avignon compte accélérer la cadence d’ici la fin de l’année, pour une généralisation totale en juin 2022. « Nous pourrons alors connecter le portail aux outils nationaux et accroître ainsi le partage d’informations entre les professionnels de l’hôpital, les usagers, et les autres acteurs sanitaires et médico-sociaux de notre territoire », annonce-t-il. Florence Cureau abonde : « Le portail vise non seulement à renforcer l’autonomie du patient dans la gestion de son parcours, mais aussi à redonner à chacun sa place dans la prise en charge, au-delà des seuls murs de l’hôpital. L’établissement est ainsi plus attractif et mieux ancré dans son territoire de santé ». Et Michaël De Block de conclure : « Le portail d’InterSystems n’est pas seulement un outil dans l’air du temps. Cette solution sécurisée vient aussi redynamiser la relation entre les usagers et les soignants tout en renforçant leur confiance. Elle offre des services fondamentaux et pragmatiques, sans remettre en cause les projets en cours à l’échelle nationale. Le déploiement du portail permet, in fine, de redonner du sens à l’action des pouvoirs publics, avec des bénéfices immédiatement perceptibles par tous ».