9ème édition du baromètre "Les Français et la santé"

A l’image des années précédentes, les Français déclarent adopter des pratiques vertueuses en matière de prévention : la vaccination est la pratique préventive la plus suivie (par 3 Français sur 4), devant la diminution ou l'arrêt d’habitudes néfastes, comme le tabac et la consommation excessive d'alcool (69%), l’adoption d’un régime alimentaire sain (67%), le recours à des dépistages comme pour le cancer (66%) ou à des consultations préventives/bilan de santé (65%).



Pour adopter durablement les mesures de prévention, les Français comptent en premier lieu sur le suivi de leur médecin traitant (cité par 34% des répondants) et sur les outils de santé connectés (33%) qui tendent à se démocratiser. Conscients des bienfaits de la prévention, les Français sont prêts à payer pour bénéficier de programmes de prévention personnalisés, avec en priorité des dispositifs visant à lutter contre le cancer (28% de Français déclarant être prêts à payer pour ces derniers), les maladies cardio-vasculaires (25%) et les maladies chroniques comme le diabète (23%).



Le recours à la santé numérique progresse depuis plusieurs années et semble avoir connu un coup d’accélérateur avec la crise sanitaire. C’est notamment le cas pour les outils de prise de rendez-vous en ligne, déjà utilisés par 48% des Français (+ 9 points vs 2019), de consultation des résultats en ligne (45%) et pour le Dossier Médical Partagé, dorénavant utilisé par 27% des Français (+ 16 points vs 2018).



« Contrairement aux idées reçues, le recours à la santé numérique n’est pas davantage plébiscité par les plus jeunes ; par exemple, ce sont les Français les plus âgés qui déclarent recourir le plus à la prise de rendez-vous en ligne : 56% chez les 50 ans et plus, contre 32% chez les moins de 35 ans. Les craintes liées à la gestion et à la protection des données personnelles, plus prégnantes chez les jeunes, peuvent expliquer leur réticence » analyse Michel Sebbane, Associé responsable Santé Publique de Deloitte France. « Néanmoins, tous les Français sont conscients des avantages inhérents à la santé numérique. La possibilité d’obtenir une ordonnance de soins à distance et la lutte contre les déserts médicaux sont les deux items qui ont le plus progressé cette année, dans un contexte de saturation du système de soin ».