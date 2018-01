52 applications mobiles de santé et 19 objets connectés en lice pour les Trophées de la Santé Mobile 2018

Pour cette 5ème édition, les candidats ont été nombreux à soumettre leurs applications mobiles de santé et objets connectés aux Trophées de la Santé Mobile 2018. En effet, 52 applications et 19 objets connectés ont passé l’auto-questionnaire gratuit du label mHealth Quality, 1er label européen en santé mobile et connectée. Les candidats ont rempli les conditions nécessaires et définies par le label en matière de valeur médicale, d’éthique, de vie privée et conformité juridique et règlementaire pour être présélectionnés et concourir dans une des catégories des Trophées de la Santé Mobile.



Les applications mobiles présélectionnées concourent pour le « Trophée de l’application mobile de santé destinée aux professionnels de santé », le « Trophée de l’application mobile de santé de suivi » (les applications mobiles permettant d’échanger des données entre patients et professionnels de santé) ou le « Trophée de l’application mobile de santé destinée au grand public ou aux patients ».



De plus, chacune de ces 52 applications mobiles a également une chance de remporter le « Grand Trophée de l’application mobile de santé 2018 » ou d’être mise en lumière par le jury avec le « Trophée Coup de cœur du jury »



« Cette diversité et le grand nombre d’applications mobiles de santé ayant concourues pour être présélectionnées traduit le dynamisme de la santé connectée, indique Guillaume Marchand, Président de dmd Santé et organisateur des Trophées de la Santé Mobile.Cette dynamique se traduit également au niveau des éditeurs de ces applications - startup, mutuelle, association de patients, laboratoire pharmaceutique, établissement et organisme public... - et montre qu’aujourd’hui la e-santé et tout spécialement la santé connectée sont au cœur des stratégies numériques en santé ».