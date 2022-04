2ème édition du Baromètre de la Fondation de l’Avenir : une recherche médicale mise en lumière par la crise sanitaire avec des attentes fortes du grand public comme des professionnels de santé

Cet optimisme des Français quant à l’avenir de la Recherche Médicale se teinte d’incertitude (avec un transfert de 5 points des « plutôt optimistes » déjà peu convaincus, vers les « plutôt pessimistes »), une image de la recherche écornée en termes de performance et de développement. Les Français sont moins positifs qu’en 2020 sur le fait que la France soit un grand pays de Recherche Médicale (69%, soit -12 points), comme les médecins (64%, soit -8 points).



Les jeunes citoyens se déclarent plus optimistes quant à l’avenir de la Recherche Médicale Française : 83% des 18-24 ans et 75% des 25-34 ans (vs 67% ; -6pts pour l’ensemble de la population).



Les jeunes médecins et spécialistes sont encore plus investis et participent davantage à des congrès (44% des moins de 50 ans, 51% des médecins spécialistes, 35% de l’ensemble des médecins), publient plus d’articles dans les revues à comité de lecture (58% des moins de 50 ans, 54% des médecins spécialistes, 33% de l’ensemble des médecins) et mènent davantage de projets de recherche clinique (38% des moins de 50 ans, 32% des médecins spécialistes, 22% de l’ensemble des médecins). Cette tendance fait écho aux candidatures déposées auprès de la Fondation de l’Avenir, avec une part importante de jeunes chercheurs ces deux dernières années.



La crise sanitaire liée au COVID-19 a particulièrement mis en évidence la nécessaire connexion entre recherche académique et recherche privée pour expérimenter, trouver et valider plus vite : améliorer plus vite les connaissances fondamentales, augmenter plus vite la détection et la montée des tests à l’échelle industrielle, adapter plus vite les traitements efficaces et les techniques de vaccins éprouvés.