27e Journées d’Ingénierie Biomédicale: l’édition 2023 a tenu toutes ses promesses

Préparée par le Comité Scientifique avec la volonté d’explorer le biomédical au ­ delà des frontières traditionnelles et de mettre en avant le meilleur des technologies de santé, la thématique centrale de cette 27ème édition s’intitulait « Technologies et Agilité biomédicale, le meilleur est Avenir ».



Un programme articulé autour du décloisonnement et de la nécessaire agilité avec laquelle les Ingénieurs Biomédicaux doivent composer au quotidien.



Croisant regards et points de vue de différentes professions de santé, la MasterClass dédiée à l’agilité et au décloisonnement des organisations dans les établissements de santé a connu un franc succès.



Les technologies notamment celles orientées « Avenir » n’ont pas été en reste. Soulignons ainsi l’engouement suscité par les plénières qui ont apporté un décryptage de thématiques innovantes parmi lesquelles, la révolution dans la prise en charge des valvulopathies avec l’apport de l’Intelligence Artificielle ou encore l’électrophysiologie cardiaque de demain, mais aussi la nécessaire prise en compte de l’impact environnemental avec l’exemple d’un groupe de réflexion sur l’éco­conception de la chirurgie de l’épaule green shoulder circle.



Notons également l’enthousiasme des congressistes à participer aux ateliers ­ regroupés en 6 catégories ­ et leur permettant de construire des parcours sur mesure à partir de thématiques diversifiées allant des fondamentaux du biomédical, aux innovations technologiques en passant par des Controverses ­ un format durant lequel les intervenants ont débattu des avantages et limites d’une direction commune Biomédical et Systèmes d'Information en s’appuyant sur des expériences menées in ­situ.



Autre session très plébiscitée, l’atelier « Cybersécurité et cyber résilience en ingénierie biomédicale » au cours duquel les résultats concrets du partenariat cybersécurité structuré entre l’AFIB, l’APSSIS, les FSSI des ministères sociaux, l’ANS et l’ANSSI ont été présentés. L’occasion pour l’AFIB d’annoncer la mise en ligne sur le site de l’Association du questionnaire de sécurité informatique à l’attention des fournisseurs de dispositifs médicaux. Un outil qui vise à décliner les exigences minimales de sécurité numérique aux équipements biomédicaux.