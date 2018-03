2018 : l'année de la confirmation pour InterSystems France

Cette consolidation des activités s'est accompagnée d'une redéfinition de l'organisation interne d'InterSystems France, afin de pouvoir bénéficier de l'expertise et des best practices à la fois de ses collaborateurs - à l'échelle de la filiale française et du groupe - et de compétences externes. « Nous avons aujourd'hui une équipe extrêmement expérimentée, avec une connaissance métier et une maîtrise technologique exceptionnelles, précise Carlos Jaime. C'est la combinaison de ces deux expertises qui nous donne la capacité de comprendre et de travailler sur les usages, et d'y apporter des réponses fonctionnelles ».



C'est sur cette expertise, soutenue pour une organisation plus en adéquation avec la réalité et les besoins du marché, qu'InterSystems France entend capitaliser en 2018. Facteur clé de succès de la transformation digitale, cette capacité unique à développer des usages est désormais accompagnée d'une intensification des collaborations et des partenariats, notamment avec des intégrateurs. « Nous n'adressons plus les projets seuls : nous emmenons avec nous un écosystème de partenaires pour couvrir tous les besoins fonctionnels de nos clients », souligne Carlos Jaime. Avec pour trames de fond, l'excellence et l'innovation, pour offrir un niveau et une qualité de services inégalés.



Et l'année a déjà commencé sur les chapeaux de roues !



InterSystems France a lancé, à la fin du mois de janvier dernier, IRIS Data Platform, une plateforme ouverte de développement d'usages et de nouveaux services autour de l'IoT, de la santé connectée, du Big Data et des Smart Cities.



InterSystems a apporté son expertise lors de la conférence organisée par l'ASIP (Agence des Systèmes d'Information Partagée) Santé fin janvier sur le thème « e-santé : innover ou réguler ? ».



« Notre mutation interne va devenir un véritable facteur de performance et de qualité de service pour nos clients, conclut Carlos Jaime. Notre vocation consiste à accompagner nos clients dans leur transformation digitale, d'en être les architectes, de façon à la fois agile et innovante. Et selon des modèles économiques suffisamment flexibles pour ne pas peser sur leurs investissements, quelle que soit leur taille ».