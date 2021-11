« Seul un médecin peut juger de la pertinence d’un acte de télémédecine »

[[1]]url:#_ftnref1 Pierre Simon et Thierry Moulin, Télémédecine et télésoin. L’essentiel pour pratiquer, Collection Outils, Éditions Le Coudrier, 176 pages. Paru le 11 février 2021. [[2]]url:#_ftnref2 Pierre Simon et Thierry Moulin, Télémédecine et télésoin, Éditions Elsevier Masson, 192 pages. Paru le 7 avril 2021.

Nous collaborons en effet de longue date pour accompagner le développement de cette pratique professionnelle, dans la continuité des travaux du Pr Louis Lareng, père de la télémédecine en France. Nous avons donc travaillé ensemble sur Télémédecine et télésoin. L’essentiel pour pratiquer*, un guide technique et médical enrichi de plusieurs cas cliniques, que nous avons d’ailleurs rapidement complété par Télémédecine et télésoin**, où nous avons inclus 100 cas d’usage pour refléter toutes les situations et assurer une mise en œuvre réussie.Nous avons souhaité réagir à la première vague épidémique du printemps 2020, qui a vu ces pratiques augmenter de manière exponentielle alors même que les professionnels de santé n’y étaient pas préparés. Bien qu’entrées dans le droit commun en 2018 et 2019, la téléconsultation et la téléexpertise peinaient en effet à décoller, tandis que le télésoin ne faisait encore l’objet d’aucun cadrage règlementaire. Nous ne savons d’ailleurs toujours pas dans quelle mesure il a été adopté par les pharmaciens et les auxiliaires médicaux en 2020. Ce qui est certain, c’est que 20 millions d’actes de téléconsultation, dont une moitié effectuée par téléphone, ont été remboursés par l’Assurance maladie cette année-là. Mais ce mode d’exercice a décontenancé de nombreux professionnels de santé, et beaucoup ne souhaitent pas réitérer l’expérience… Notre ouvrage s’adresse donc aux 25 % de médecins qui continuent de pratiquer la télémédecine, ce qui est déjà un net progrès puisqu’ils n’étaient que 2 % en 2019.Il s’agit, plus concrètement, de leur donner des clés pour accompagner le développement de cette pratique, sur la base des enseignements mis en lumière par la crise sanitaire. Nous nous adressons également aux étudiants en médecine, en mettant à leur disposition un manuel qui leur permettra de mieux s’approprier la démarche dans le cadre de leur formation initiale. La pandémie a en effet souligné la nécessité de mieux préparer les nouvelles générations aux enjeux du numérique en santé, qui occupera une place centrale dans la médecine de demain. Cette littératie numérique représente d’ailleurs un sujet autour duquel je me mobilise depuis déjà plusieurs années : en tant que directeur de l’UFR Santé à l’Université de Franche-Comté, j’ai par exemple contribué à la mise en œuvre de certifications spécifiques, et travaille actuellement avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour que se créent de nouvelles formations en santé numérique.