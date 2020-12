« Get Ready™ », pour l'engagement et le suivi des patients à distance

Article publié sur le numéro de septembre d'Hospitalia à consulter ici

« Get Ready™ » propose déjà neuf parcours standardisés : la chirurgie de l'obésité, le cancer du côlon, les affections du rachis, le cancer du poumon, les douleurs neuropathiques chroniques, l’accident vasculaire cérébral, la fibrillation atriale, et certaines pathologies ORL et cardiovasculaires. D’autres parcours seront finalisés d’ici la fin de l’année, ce qui permettra de couvrir à la fois des maladies aiguës et une majorité des pathologies chroniques – soit près de 90 % de celles rencontrées en France. La plateforme est dèsà présent disponible en 12 langues, pour répondre aux besoins sanitaires des clients Medtronic partout dans le monde.Il faut dire que « Get Ready™ » s’inscrit dans le sens de l’histoire : les technologies numériques ont sans conteste un rôle majeur à jouer pour améliorer la qualité et la sécurité des soins tout en soutenant certains objectifs de santé publique, ainsi que l’a récemment montré la crise du COVID-19. Il nous faut les exploiter à hauteur de leur potentiel, et c’est toute l’ambition du partenariat entre Medtronic et Maela.Cette solution répond à plusieurs enjeux structurants pour la santé de demain, et en premier lieu une meilleure exploitation des données collectées en vie réelle pour améliorer les parcours cliniques et les parcours de vie. L’internationalisation de « Get Ready™ » permettra en effet de disposer de plus de données, dont la corrélation facilitera la réalisation d’études comparatives afin d’identifier les meilleures pratiques, dans le strict respect, naturellement, des dispositions règlementaires relatives au traitement des données personnelles. En effet, La solution est marqué CE (Dispositif Médical de Classe 1) et répond aux exigences de conformité RGPD, CNIL et ASIP. Il sera alors possible de développer des thérapies et des parcours de référence – des gold standard– à visée universelle.De la même manière, en répondant à la fois à un besoin de protocolisation des pratiques, mais aussi de personnalisation des prises en charge, inhérent au monde de la santé de demain, « Get Ready™ » permet de couvrir le parcours réel du patient – qui est rarement 100 % conforme au parcours théorique. Ce qui peut une fois de plus ouvrir la voie à de nouvelles organisations. L’innovation technologique et l’innovation organisationnelle vont d’ailleurs de pair : le dispositif médical le plus révolutionnaire ne bénéficiera véritablement à tous que si les organisations qui l’appuient sont tout aussi performantes. C’est aussi cela, l’objectif de « Get Ready™ » : accompagner l’adoption de nouveaux usages innovants, combinant soins physiques et soins digitaux, mais le faire en douceur, en facilitant le travail des professionnels de santé et en améliorant l’expérience des patients.Plus d'informations sur les sites de Medtronic et de Maela