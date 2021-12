« 20 ans d’expérience dans le pilotage transversal de projets e-santé »

De plus en plus d’établissements sollicitent en effet un accompagnement expert pour moderniser et sécuriser leur SIH. Notre activité a donc fortement progressé, avec des effectifs qui ont plus que doublé en douze mois, et le recrutement de nouveaux profils, dont des qualiticiens et des ingénieurs qualifiés en cybersécurité. C’est une dynamique dans laquelle nous étions déjà engagés, mais qui s’est clairement accélérée et est aujourd’hui accompagnée par BPI France. En parallèle, nous avons fait évoluer notre offre afin d’y intégrer systématiquement un volet cybersécurité, y compris pour les activités d’infogérance. Rappelons à ce titre que GPLExpert est déjà certifié ISO 27001 et HDS, et labellisé Expert Cyber. Nous comptons bien poursuivre cette démarche vertueuse avec d’autres certifications, puisque nous sommes aussi exigeants avec nous-mêmes qu’avec les établissements que nous accompagnons.Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici