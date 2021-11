The French Radiologist, la radiologie expliquée à tous

Car c’est là son objectif : ouvrir son cabinet d’imagerie médicale tout en gardant un pied à l’hôpital, « un lieu unique où l’on peut échanger et se former ». « Il est pour moi important d’y rester, mais j’aimerai aussi me confronter à l’émulation intellectuelle offerte par le secteur privé », indique la jeune femme. Dans ce futur cabinet, elle compte résolument miser sur l’Intelligence Artificielle, un sujet qu’elle aborde régulièrement sur les réseaux sociaux et considère comme « incontournable en radiologie aujourd’hui et encore plus demain ». « J’entends certains s’inquiéter du fait que les radiologues soient un jour remplacés par l’IA. Or ces peurs ne sont à mon sens pas justifiées : l’IA est tout simplement un outil qui permettra d’aller plus vite, en particulier pour les tâches les plus simples et les plus nombreuses, comme la détection de fractures, insiste Sophie-Hélène Zaimi. L’IA seule est impossible. Ne serait-ce qu’en termes de responsabilité juridique mais aussi sur les plans éthique et technique, il faudra toujours une validation médicale humaine. La machine ne remplacera pas l’homme pour ce type de décisions, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction ».Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici