Susciter, intégrer et diffuser l’innovation sous toutes ses dimensions : l’agilité au cœur de la stratégie du Groupe PRISME

« Nous sommes très exigeants dans le choix de nos partenaires stratégiques, en ne retenant que ceux dont les solutions nous semblent réellement être sources de valeur ajoutée pour répondre aux usages précis que nous avons identifiés. Nous partons toujours d’un besoin, étudions et cartographions les solutions existantes, puis recherchons les TPE, PME ou ETI avec lesquelles nous pourrions apporter des réponses nouvelles et surtout pertinentes. Dans cette optique, nous sommes attentifs à partager des valeurs et la volonté de travailler en tant qu’équipe unie, avec une vision et des objectifs alignés, à savoir contribuer à l’avènement d’un système de santé plus performant et plus résilient. Cela peut parfois nécessiter de repenser ensemble une solution afin qu’elle puisse répondre plus finement aux besoins des utilisateurs finaux et s’intégrer plus logiquement aux organisations, quelle que soit leur taille. Nous pouvons également être amenés à adapter le modèle économique pour pouvoir répondre à tous les cas de figure », poursuit Bernard Rubinstein.





Cette synergie des compétences illustre de manière très parlante la notion d’innovation agile qu’il évoquait précédemment, et qui s’articule autour de six typologies mise en lumière par BPI France et la Fondation Internet Nouvelle Génération : l’innovation technologique, naturellement, mais aussi l’innovation de produit, service et usage, l’innovation sociale, l’innovation marketing et commerciale, et enfin l’innovation de modèle d’affaires. Il est dès lors nécessaire de les considérer ensemble au service d’un projet global et cohérent, dans une approche holistique dont le Groupe PRISME s’est fait le porte-voix. « L’innovation est un concept pluridimensionnel et multifactoriel. Elle se nourrit souvent des avancées technologiques, mais ce n’en est qu’un des leviers. Innover, c’est aussi réenchanter le produit, la solution, le service apporté, et revisiter l’usage lui-même. C’est transformer le procédé, l’organisation, le mode de facturation, afin de les rendre disponibles aux organisations de toutes tailles. Pour que l’innovation prenne corps, elle doit donc s’inscrire dans une réflexion transversale où le dogmatisme n’a pas sa place, et où il faut justement partir d’un besoin, d’un usage, pour y répondre de la manière la plus pertinente possible », insiste-t-il avant de citer quelques exemples concrets, « des partenariats que nous avons noués au fil des ans pour apporter des réponses novatrices à des besoins constatés sur le terrain, à travers des solutions adaptées aux organisations de toutes tailles ».