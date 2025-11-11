Structurer l’innovation en santé, l’ambition du collectif InPact

Le Collectif InPact est né d’un constat : les responsables de l’innovation des établissements de santé avaient besoin d’un espace pour échanger, structurer leur rôle et faire progresser leurs démarches au sein de leurs institutions. Bien que fondé il y a près de trois ans, ce collectif prend aujourd’hui pleinement la parole pour affirmer l’existence et l’importance d’une fonction encore émergente dans le paysage hospitalier. Ce collectif est à l’initiative d’Armelle Dion, directrice de l’innovation des Hospices Civils de Lyon, et Mathilde De Gabory, directrice de la transformation numérique et de l’innovation à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Au fil des rencontres, elles ont mobilisé autour d’elles des professionnels partageant le même besoin, celui de faire reconnaître et développer ces directions encore peu identifiées.Nous cherchons à créer un véritable espace de dialogue entre pairs, où chacun peut partager ses bonnes pratiques, échanger sur son expérience en matière d’acculturation à l’innovation, et contribuer à la montée en puissance d’une fonction devenue essentielle. Nos objectifs sont clairs, structurer, mutualiser et porter une voix collective, à un moment où l’innovation reste encore trop souvent dépendante des stratégies locales ou de volontés individuelles. Contrairement à la Recherche, qui bénéficie de cadres établis et de financements pérennes, l’innovation hospitalière évolue encore dans un flou organisationnel et économique. Notre ambition est que cette dynamique cesse d’être diffuse. Nous souhaitons la rendre plus lisible, plus soutenue, et surtout pleinement intégrée aux leviers de transformation du système de santé.Le collectif réunit aujourd’hui une quinzaine de professionnels aux profils variés, issus d’établissements de santé publics et d’ESPIC [Établissements de santé privés d’intérêt collectif, NDLR]. Beaucoup sont directeurs ou responsables de l’innovation, mais les intitulés, comme leurs périmètres d’action, diffèrent d’un établissement à l’autre. Cette diversité montre bien que les fonctions Innovation restent encore peu uniformisées dans le secteur hospitalier. L’un des enjeux du collectif est donc de contribuer à leur structuration, en posant un cadre commun et en clarifiant les rôles, y compris vis-à-vis des directions générales. Ce qui nous distingue, c’est la cohésion et l’engagement des membres. Tous restent mobilisés depuis les débuts, malgré des agendas chargés. Et cette dynamique s’enrichit d’un regard international grâce à notre partenariat actif avec l’Institut TransMedTech de Montréal. C’est cette énergie qui fait aujourd’hui la force du collectif.Le management de l’innovation est une compétence à part entière, avec ses méthodes, ses outils et même sa norme, la norme AFNOR 56001, qui définit les exigences d’un véritable système de management de l’innovation. Si le secteur de la santé accuse un certain retard sur ces sujets, il commence enfin à reconnaître et à intégrer ces fonctions, ce qui est une excellente nouvelle. Dans nos établissements, l’enjeu est de faire émerger et de valoriser les idées issues du terrain, quel que soit le profil ou le métier d’origine, car chacun peut être porteur d’innovation. Dans un contexte hospitalier sous tension, innover n’est plus un luxe ni un bonus, c’est une condition de survie et d’adaptation. Et l’innovation ne se limite pas à la recherche scientifique. Elle englobe les organisations, les pratiques numériques, les technologies médicales, mais aussi des dimensions comme le développement durable. Pour autant, une innovation n’a de valeur que si elle est appliquée, si elle transforme les usages, et si elle répond concrètement aux besoins des professionnels comme des patients.Notre collectif repose sur des méthodes de travail à la fois pragmatiques et collaboratives. Cinq groupes de travail structurent nos actions. Le premier est dédié aux indicateurs et à la mesure d’impact ; le deuxième porte sur les nouveaux métiers de l’innovation et la création de référentiels ; le troisième développe une boîte à outils méthodologique pour accompagner les établissements ; le quatrième analyse la pérennité ainsi que le modèle de financement, et le dernier traite, enfin, du pilotage et de la gouvernance de l’intelligence artificielle. En complément, nous nous réunissons tous les deux mois en visioconférence pour échanger sur nos actualités, nos projets, ou approfondir collectivement des thématiques transversales, en fonction des besoins ou des enjeux du moment. Cela peut par exemple concerner la valorisation des projets, le passage à l’échelle d’initiatives d’intrapreneuriat ou encore l’élaboration de réponses groupées aux appels à projets régionaux ou nationaux. Deux fois par an, nous nous retrouvons également en présentiel pour des journées de travail intensives. Ces rencontres sont l’occasion de renforcer les liens, partager des retours d’expérience et avancer concrètement sur des sujets comme le design hospitalier, l’innovation numérique ou l’intelligence artificielle. Ce sont des temps précieux qui nourrissent la réflexion autant que l’action.Ce n’est effectivement pas simple. Nous avons commencé par recenser l’ensemble des indicateurs existants, depuis ceux liés aux projets eux-mêmes jusqu’à ceux concernant l’organisation plus globale des directions de l’innovation. L’idée, aujourd’hui, est de passer de cette cartographie très large à une sélection resserrée. Nous travaillons à identifier une poignée d’indicateurs clés – cinq ou six – qui soient vraiment représentatifs de notre activité et de notre valeur ajoutée. Car nous souhaitons aller plus loin que les relevés classiques, comme le nombre de projets accompagnés. Par exemple, évaluer le taux de participation des professionnels aux démarches innovantes, permet de mettre aussi en lumière l’impact social de nos actions. C’est un indicateur d’innovation managériale et sociale fort, qui peut contribuer à renforcer l’attractivité et la fidélisation des professionnels à l’hôpital, à l’heure où le recrutement et le maintien des talents deviennent des enjeux majeurs.Nous voyons émerger des profils comme les responsables Innovation formés au management par l’usage, les designers de services, aussi appelés responsables de l’expérience utilisateur (UX), les chargés d’évaluation et d’impact ou encore les référents intrapreneuriat. Certains viennent de l’extérieur du champ hospitalier : ergonomes, spécialistes de l’expérience patient, expérience dans les MedTech ou BioTech… Ces compétences étaient quasiment absentes des établissements de santé il y a encore quelques années. Elles sont pourtant essentielles si l’on veut transformer durablement l’hôpital. Mais faire émerger de nouveaux métiers ne s’improvise pas. Il faut bâtir une stratégie claire, aller chercher ces talents dans les bonnes filières – écoles de design, masters en management innovation, formations en transformation des organisations – et surtout travailler main dans la main avec les ressources humaines pour les faire reconnaître et les intégrer aux référentiels hospitaliers.Nous avons passé les premières années à consolider notre fonctionnement, à créer un espace de confiance et à structurer notre approche entre pairs. Aujourd’hui, nous avons atteint une maturité qui nous permet de prendre la parole publiquement, de manière légitime et affirmée. Il était temps de dire que nous existons, non pour grossir à tout prix, mais pour valoriser notre rôle et faire entendre la voix du management de l’innovation dans les établissements de santé. Car face aux nombreux défis du secteur, l’innovation est devenue une condition de résilience. C’est en transformant les pratiques, les organisations, l’usage du numérique et l’expérience des patients que nous rendrons le système hospitalier plus soutenable, pour aujourd’hui et pour demain.