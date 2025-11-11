Quand l’hôpital devient moteur de l’innovation : une initiative pionnière à Bruxelles

« La Belgique regorge d’innovations en santé, mais très peu sont réellement intégrées dans ses hôpitaux », observe Sophie Lienart, coordinatrice de projet chez lifetech.brussels. En cause, une faible culture de l’innovation au sein des établissements, et des liens encore trop ténus avec les start-ups. Pour y remédier, le cluster dédié à la healthtech de la Région bruxelloise a lancé en 2021 un appel à manifestation d’intérêt à destination des hôpitaux de la capitale. L’Hôpital Universitaire de Bruxelles (HUB), né la même année du regroupement de l’Hôpital Érasme, de l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF) et de l’Institut Jules Bordet, est retenu pour porter ce projet pilote.
Un cadre méthodologique, pas un lieu physique
Le centre d’innovation n’est pas un bâtiment, mais un dispositif conçu pour encourager une culture de l’innovation hospitalière durable. « L’idée était de sensibiliser les professionnels et d’encourager l’expression de leurs besoins », explique Sacha Gougnard, aujourd’hui directeur adjoint du HUB, après avoir été responsable de la transformation et de l’innovation au sein de l’établissement. « Ce centre, c’est avant tout un partenariat avec lifetech.brussels, qui nous a permis d’organiser des événements, de suivre les évolutions du secteur et d’amorcer des collaborations concrètes avec des start-ups innovantes », poursuit-il.
Deux axes majeurs guident son action : l’ouverture vers l’écosystème externe « en renforçant la veille et les partenariats », et la structuration d’un processus pour « transformer des idées en projets viables », détaille Sacha Gougnard. « Trop souvent, les projets innovants partent d’initiatives isolées. Il fallait leur donner un cadre pour assurer leur pérennité », souligne Sophie Lienart. Pendant 18 mois, une vingtaine de professionnels issus de disciplines variées se sont mobilisés pour construire cette démarche, entre réunions, conférences et formations sur le sujet. « L’hôpital fonctionne souvent en silos, chaque service étant très autonome, un peu comme une petite entreprise. Ce projet a permis de créer une dynamique commune et partagée, avec un soutien extérieur », ajoute Sacha Gougnard.
Un pilote concret, une solution technologique
Pour capter les besoins de terrain, un questionnaire est envoyé aux 6 000 collaborateurs de l’hôpital. Une cinquantaine de réponses ciblées sont recueillies, dont l’une se détache par son potentiel d’impact : la réduction du câblage post-opératoire. Le centre d’innovation, avec l’appui de lifetech.brussels, identifie alors une solution portée par une start-up : des patchs connectés permettant un monitoring sans câbles.
« Cette solution a été testée pendant quatre mois sur une vingtaine de patients en chirurgie thoracique et œsophagienne », se souvient Sophie Lienart. « Les bénéfices ont été immédiats : le médecin était ravi de pouvoir suivre ses patients à distance, les infirmières étaient moins sollicitées, les patients plus rassurés. Plus largement, le suivi post-opératoire était de meilleure qualité », confirme Sacha Gougnard. Le projet a, depuis, été intégré de manière pérenne au sein de ce service.
Une dynamique plus large
Au-delà de cette expérimentation emblématique, le centre d’innovation a permis de faire émerger et de traiter d’autres besoins. Parmi eux, la refonte de la signalétique hospitalière, menée en collaboration avec une école de design. Surtout, la méthodologie développée a été formalisée dans un guide pratique destiné à essaimer dans d’autres établissements (voir encadré). Ce travail a aussi inspiré l’événement Health on Stage, organisé tous les deux ans par lifetech.brussels pour connecter les hôpitaux et les start-ups. « Ce sont les hôpitaux qui doivent exprimer leurs besoins afin que les start-ups y répondent, et non l’inverse », insiste Sophie Lienart.
De l’expérimentation à une stratégie pérenne
Si le partenariat formel entre lifetech.brussels et le HUB est aujourd’hui clôturé, le centre d’innovation a trouvé une continuité au sein de l’équipe de transformation et d’innovation de l’établissement. Composée de huit personnes et rattachée directement à la direction générale, cette équipe porte désormais des projets structurants dans des domaines variés, comme l’intelligence artificielle appliquée aux fonctions support, la télémédecine ou encore l’hospitalisation à domicile. « Cette cellule pleinement intégrée amène le HUB vers une approche coordonnée de l’innovation. Nous avons aujourd’hui une feuille de route stratégique construite sur les observations de terrain, les retours d’expérience et les échanges quotidiens avec les équipes soignantes », explique Sacha Gougnard.
Si le questionnaire initial avait permis de faire émerger un premier projet, l’approche actuelle repose donc sur une cartographie fine des besoins, directement menée sur le terrain par l’équipe de transformation et d’innovation – ce qui permet à la fois de mieux cerner les attentes et de lever les éventuels freins organisationnels. « Les équipes cliniques sont souvent démunies face aux rouages administratifs. L’un de nos objectifs est de les accompagner dans la complexité des procédures internes, en leur offrant un cadre lisible pour faire vivre l’innovation au quotidien », conclut le directeur adjoint.
Un guide pratique pour faire essaimer l’innovation
Co-écrit par lifetech.brussels, Antares Consulting et Hict, le guide « Comment innover dans les institutions de santé ? » synthétise la démarche expérimentée au HUB. Il repose sur douze étapes, articulées en deux grandes boucles : l’une dédiée à la création d’une culture de l’innovation, l’autre à la structuration des projets. « Un projet peut être innovant, mais s’il n’existe pas une culture pour le recevoir, il ne tiendra pas », souligne Sophie Lienart. Et inversement, « une culture de l’innovation sans projets concrets reste théorique ».
Conçu comme un outil évolutif et opérationnel, ce guide s’adresse aux directions hospitalières, équipes d’innovation et porteurs de projets. Il propose des repères concrets pour identifier les besoins, évaluer les opportunités, coordonner les parties prenantes et inscrire l’innovation dans la stratégie de l’établissement. Illustré d’exemples belges, français, suisses et espagnols, il insiste sur l’importance du croisement entre dynamiques internes et apports externes.
> Le guide est téléchargeable sur le site de lifetech.brussels.
