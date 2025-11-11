Quand l’hôpital devient moteur de l’innovation : une initiative pionnière à Bruxelles

Si le partenariat formel entre lifetech.brussels et le HUB est aujourd’hui clôturé, le centre d’innovation a trouvé une continuité au sein de l’équipe de transformation et d’innovation de l’établissement. Composée de huit personnes et rattachée directement à la direction générale, cette équipe porte désormais des projets structurants dans des domaines variés, comme l’intelligence artificielle appliquée aux fonctions support, la télémédecine ou encore l’hospitalisation à domicile. « Cette cellule pleinement intégrée amène le HUB vers une approche coordonnée de l’innovation. Nous avons aujourd’hui une feuille de route stratégique construite sur les observations de terrain, les retours d’expérience et les échanges quotidiens avec les équipes soignantes », explique Sacha Gougnard.



Si le questionnaire initial avait permis de faire émerger un premier projet, l’approche actuelle repose donc sur une cartographie fine des besoins, directement menée sur le terrain par l’équipe de transformation et d’innovation – ce qui permet à la fois de mieux cerner les attentes et de lever les éventuels freins organisationnels. « Les équipes cliniques sont souvent démunies face aux rouages administratifs. L’un de nos objectifs est de les accompagner dans la complexité des procédures internes, en leur offrant un cadre lisible pour faire vivre l’innovation au quotidien », conclut le directeur adjoint.