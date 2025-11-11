Onco’Link : l’expérimentation nationale d’Unicancer validée pour une généralisation en droit commun

Dans son avis rendu le 8 octobre 2025 et ses rapports d’évaluation, le CTIS a ainsi salué la qualité du dispositif, qui « a permis de structurer un modèle de suivi et d’accompagnement des patients sous thérapie orale, dont le caractère innovant se traduit à différents niveaux ». Et ce grâce à la gouvernance nationale et au pilotage central par Unicancer qui ont été « décisifs pour la réussite du déploiement d’Onco’Link ».



L’évaluation met en évidence les retours unanimement positifs : les patients se déclarent satisfaits du suivi, plus autonomes et avec une qualité de vie améliorée, tandis que les professionnels constatent une amélioration de l’observance, une meilleure gestion des effets indésirables et une coopération renforcée entre la ville et l’hôpital. Le dispositif a instauré un dialogue « inédit » entre pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d’officine et « soutenu la transformation des prises en charge intra-hospitalières avec un travail collaboratif et une coordination accrue entre les professionnels ». L’Assurance maladie ne constate aucun surcoût, voire un impact économique favorable.



La publication de l’avis du CSIS marque une nouvelle étape : une phase appelée « sas de transition » de 18 mois maximum s’ouvre pour préparer la généralisation du dispositif, en précisant les modalités de déploiement et les critères de financement du futur modèle de droit commun. Un travail qui devra s’intégrer dans les réformes menées actuellement par le Ministère chargé de la santé sur le modèle de financement de l'hôpital, en cohérence avec les mesures prévues par la stratégie décennale des cancers 2021-2030.



De nouveaux lieux de soins pourront inclure des patients après cette phase de transition, mais les établissements déjà partenaires poursuivent les inclusions. Unicancer se réjouit de cette reconnaissance. « Nous allons désormais pouvoir mettre à disposition des patients une innovation qui améliore concrètement leur quotidien : Onco’Link offre un repérage précoce des effets indésirables, un meilleur suivi de l’observance et une prise en charge plus sûre à domicile », déclare Sandrine Boucher, directrice de la Stratégie médicale et de la performance d’Unicancer.

