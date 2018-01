Les rencontres HospitaliaTV aux JFR 2017 : BIOMEDIQA

Le groupe français Biomediqa, créé en 2004, s'est spécialisé dans les domaines de la physique médicale, de la radioprotection et des systèmes d'information liés à la radioprotection.Présent aux JFR 2017, Biomediqa en a profité pour présenter ses dernières actualités produits, avec les nouvelles versions de Dositrace, de sa plateforme RMP de gestion des risques, ou le contrôle de qualité interne en radiologie interventionnelle, en lien avec les dernières évolutions réglementaires.L'occasion également, de nous présenter plus en détails son système breveté DosAlert, référencé au niveau de l'UGAP, et destiné à la radioprotection au bloc opératoire.Plus d'informations : http://biomediqa.com