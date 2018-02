Le GRADeS ESEA Nouvelle-Aquitaine sélectionne Carestream pour le projet Krypton de la Nouvelle-Aquitaine

Le projet « KRYPTON » permettra la mise en place de services classiquement référencés pour ce type de projet (service PACS, stockage, archivage, échange et partage) et également la mise à disposition de nouveaux services novateurs tels que le service de dosimétrie régional, le service de dépôt de demande d’examens et le service de recherche.

La vocation première de ces services est de rendre possible l’échange et le partage des données d’imagerie médicale de manière simple et sécurisée, en permettant aux professionnels de santé et aux patients de Nouvelle-Aquitaine de collaborer autour des parcours de soins.



Sous l’impulsion de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, le catalogue de service qui sera mis à disposition des acteurs professionnels par le GIP ESEA couvrira notamment :

- la constitution d’un dossier d’imagerie « patient » KRYPTON unique au niveau de la région permettant l’accès à toutes les antériorités disponibles, quel que soit la structure utilisatrice de KRYPTON dans laquelle les examens précédents ont été réalisés,

- la mise en place de parcours de soins collaboratifs, comme la demande d’avis avant transfert d’un patient ou la demande de second avis,

- la diffusion des résultats vers les médecins prescripteurs et les patients qui permettra à tout professionnel impliqué dans la prise en charge d’un patient un accès unique, simple et sécurisé aux examens d’imagerie médicale, quelle que soit les structures dans lesquelles les examens ont été réalisés.