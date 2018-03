Le Centre Hospitalier de Valenciennes s’engage auprès des Restos du Cœur et offre quotidiennement des repas à ses bénéficiaires

Ce sont ainsi l’équivalent de 120 à 150 repas par jour qui sont offerts par l’Unité Centrale de Production Culinaire (UCPC) du CHV. Le retrait des marchandises est quotidien et se réalise dans le respect de la chaine du froid. Les repas sont ensuite réchauffés sur place par les bénévoles et remis directement aux bénéficiaires.



Acte citoyen et bénévole, cette action entre également dans la politique développement durable du Centre Hospitalier de Valenciennes. En effet, la réduction des déchets, alimentaires ou non, est un axe prioritaire de cette politique volontariste et efficace, qui a permis à l’établissement de devenir le plus important CH de France à obtenir la certification EMAS (système de management environnemental et d'audit mis en place par l'Union Européenne).