Le CHU de Clermont-Ferrand reçoit 180 boites à téléphone pour limiter les écrans et renforcer le lien parent-enfant à l’hôpital Estaing

Ce projet part d’un constat simple : la présence d’écrans en maternité ou en pédiatrie peut perturber les échanges essentiels entre parents et nourrisson.



Les smartphones et télévisions captent souvent l’attention, réduisant la qualité des interactions et augmentant les risques d’inattention lors des soins. Ce phénomène, appelé « technoférence », désigne les interruptions quotidiennes des échanges dues à la technologie. "Nous ne voulons pas interdire les téléphones, mais sensibiliser les parents. Ces boîtes symbolisent un temps de pause, une invitation à se recentrer sur leur enfant et sur l'essentiel : le regard, la voix, le toucher", explique Julie Gony, sage-femme à la maternité et pilote du projet.



180 boîtes à téléphone seront prochainement installées dans les chambres de la maternité et des services pédiatriques à l’hôpital Estaing : réanimation pédiatrique et périnatalogie, pédiatrie générale, hématologie onco-pédiatrique et chirurgie pédiatrique. Elles seront accompagnées d’informations renvoyant à des ressources de prévention. Elles permettront aux soignants d’aborder plus facilement l’impact des écrans avec les familles, dans une approche bienveillante et non culpabilisante.



Ce projet est le fruit d’une réflexion pluridisciplinaire menée par les équipes de la maternité et de pédiatrie : sage-femmes, infirmières, auxiliaires de puériculture, pédiatres et obstétriciens. Il s’appuie sur les recommandations nationales et internationales qui encouragent la limitation de l’exposition des enfants de moins de 2 ans aux écrans et la promotion des interactions directes (regard, voix, toucher), essentielles à leur développement.



« La réalisation de ces boites par des travailleurs de l’ESAT du Brézet souligne l’engagement du CHU en faveur des partenariats solidaires et de proximité. » précise Houda Benadbdelkader, Directrice du site Estaing. « L’ESAT du Brézet, géré par l’ADAPEI 63, accompagne chaque jour 200 travailleurs en situation de fragilités et de handicap dans des activités variées. La livraison au CHU illustre leur expertise, leur polyvalence et leur engagement au service de partenaires exigeants comme le CHU. » souligne Pierre Lionnet, Directeur de secteur de l’ADAPEI 63.

