Lancement des Trophées des Hauts-de-France pour l’Innovation des Professionnels de Santé

Grâce au concours THIPS, anciennement appelé Concours des Professionnels de Santé, Eurasanté révèle et accompagne depuis 2013 les professionnels de santé ayant imaginé des solutions améliorant leurs conditions de travail et/ou la prise en charge des patients.



Cette initiative met à l’honneur et distingue les idées les plus innovantes émanant des expériences et pratiques de terrain des professionnels de santé de tous horizons. Ces innovations, technologiques ou non, portent aussi bien sur des produits que des services.