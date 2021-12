La réalité virtuelle au service de la formation continue

VRV-Prod a ensuite mis tout cela en images, avec des photos et surtout des scénettes vidéo en 360° filmées dans nos locaux. Tout le monde y a participé, les équipes de bloc qui ont joué leur rôle, les élèves aides-soignants qui se sont habillés en patients… L’outil pédagogique ainsi créé appelle à l’observation, exactement comme dans une chambre des erreurs classique, mais avec une approche plus ludique et plus flexible qui représente un véritable levier motivationnel.Il nous fallait toutefois encore inscrire ce bloc opératoire virtuel dans un parcours de formation certifiant, ce qui a peut-être été l’étape la plus longue. Nous avons fini par rencontrer la start-up rennaise Simango, spécialisée dans le développement de formations par réalité virtuelle dédiées à la santé. Nous avons ici été fortement soutenus par le comité pédagogique du groupe Vivalto Santé, et avons pu, à l’été 2020, nouer une convention de partenariat avec Simango pour que notre outil soit reconnu comme formation qualifiante dans le cadre du développement professionnel continu (DPC), et qu’il soit gratuitement accessible à l’ensemble des professionnels de bloc du groupe Vivalto. Cela dit, et bien avant que nous ne trouvions cette solution avec Simango, il était déjà utilisé par les établissements du groupe, en particulier lors de la semaine de sécurité des patients.Ils sont nombreux ! J’évoquerai notamment sa dimension évolutive puisqu’il nous suffit de modifier les photos pour intégrer de nouvelles erreurs, sans toucher au « socle » représenté par la vidéo à 360°. Le recours à la réalité virtuelle permet par ailleurs de former rapidement plus de professionnels et à moindre frais, puisqu’il n’y a pas de coûts annexes liés aux déplacements. Par exemple, pendant la troisième vague épidémique, nous avons notamment fait appel à cette technologie pour former les professionnels de santé venus en renfort dans les services de réanimation du groupe Vivalto. Autre force, et non des moindres, de ces outils pédagogiques : ils permettent d’offrir des formations individualisées à mon sens plus efficaces, sur le plan mnémonique, que les traditionnels cours collectifs. Chacun peut y chercher les informations dont il a besoin, à travers des parcours courts et ludiques favorisant la concentration.Notre bloc opératoire virtuel bénéficie aujourd’hui à plusieurs catégories de professionnels. Ceux « installés », qui peuvent se mettre en immersion dans un environnement connu pour engager un travail réflexif sur leurs pratiques, acquérir de nouvelles compétences et analyser leurs interactions avec les autres métiers du bloc, ce qui leur permet d’ailleurs de prendre conscience que la maîtrise des risques représente une démarche collective. Les nouveaux arrivants, eux, y trouvent également un outil précieux pour s’adapter à leur nouvel environnement. Nous le leur proposons donc systématiquement. Sur un autre registre, cette solution permet de mieux faire connaître les métiers du bloc, par exemple auprès des étudiants en soins infirmiers, tout en valorisant notre établissement et en renforçant son attractivité.Nous envisageons désormais d’élargir notre catalogue de formations par réalité virtuelle, avec des chambres des erreurs « circuit du médicament », « identitovigilance », « bientraitance », « transfusion sanguine », etc. Il nous faudra, pour cela, nous équiper de plus de casques de réalité virtuelle et de fauteuils pivotants à 360°, afin que nos professionnels puissent suivre et valider leurs parcours certifiants en toute autonomie. Nous pourrons alors renforcer la dynamique globale en faveur de l’amélioration continue des pratiques et surtout de son corollaire, la qualité et la sécurité des soins.Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici