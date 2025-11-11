L’innovation managériale en action à l’hôpital Simone Veil

Le projet est donc global…



Oui, c’est une transformation systémique qui irrigue progressivement l’ensemble de l’organisation. Elle passe par la refonte de processus clés, à commencer par le recrutement, désormais envisagé comme une démarche collective : les équipes concernées participent au choix de leur futur collègue, dans une logique d’autonomie et de responsabilité partagée. D’autres leviers viennent compléter la démarche, comme la délégation de décisions, l’implication des équipes dans les choix d’équipement, ou l’expérimentation de méthodes de design thinking avec les usagers. L’objectif reste constant : créer des conditions favorables pour que chacun puisse s’approprier l’intention globale du projet.



Comment avez-vous repensé la gouvernance et la stratégie ?



Nous avons créé un espace spécifique, le « Cercle des transformations », inspiré des principes de la sociocratie et qui réunit, de manière paritaire, toutes les parties prenantes : usagers, étudiants, professionnels, directions, etc. Les représentants opèrent par binôme, et sont désignés à la fois par les voies classiques et via une élection sans candidat, favorisant l’émergence de profils nouveaux et engagés. Ce cercle, où les décisions sont prises par consentement et non par majorité, travaille collectivement sur les grands enjeux de l’hôpital et permet d’inspirer la gouvernance traditionnelle. Côté stratégie, nous avons remplacé les plans figés à 5 ans par un modèle évolutif : le « projet médical vivant ». Les équipes peuvent désormais déposer à tout moment des projets médico-économiques qui, une fois validés, s’intègrent dans la stratégie globale. Tous les deux ans, ce processus est également nourri par un tour des services avec le président de la CME, pour recueillir les besoins et faire émerger des idées nouvelles.



Quels indicateurs permettent de mesurer l’efficacité de la démarche ?



Les résultats sont concrets. Sur le plan quantitatif, nous avons actuellement zéro poste vacant parmi les cadres de santé, un signe fort et clair d’attractivité. 61 managers ont en outre été formés via le « Lab des Managers » depuis sa création et, chaque année, environ 25 projets d’équipes sont déposés dans le cadre de la Prime d’Engagement Collectif, un dispositif qui valorise les initiatives issues du terrain. Nous disposons également d’indicateurs qualitatifs, qui confirment cette dynamique. Ainsi, d’après l’enquête annuelle sur le climat de travail, 98 % des professionnels disent avoir trouvé leur place au sein de leur équipe, et 86 % estiment pouvoir exprimer leurs idées, des taux qui sont en progression constante. En 2025, nous irons plus loin avec un baromètre complet mené dans une logique de symétrie des attentions, pour croiser les perceptions des professionnels, des managers, des patients et de la gouvernance sur des dimensions clés comme la confiance, l’autonomie ou la qualité relationnelle. Cette démarche de mesure continue vise à identifier de nouveaux axes d’amélioration, pour alimenter notre politique managériale et renforcer durablement l’attractivité, la cohésion et la qualité de vie au sein de notre établissement.