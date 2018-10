L’ascension fulgurante d’Android et les enjeux sécuritaires actuels nécessitent une redéfinition urgente des stratégies d’achat et de support des solutions de traçabilité et de mobilité

La montée en puissance de l’OS Android et son adéquation avec les attendus des utilisateurs professionnels ont incité de nombreux constructeurs à investir ce marché porteur. Mais seul Zebra Technologies se détache du peloton : le constructeur capte actuellement 64% des terminaux professionnels fonctionnant sous Android, loin, très loin devant les 8% commercialisés par le numéro 2 du marché, et propose des versions Android récentes. Plusieurs terminaux Zebra sont d’ailleurs déjà référencés via la plateforme « Google Enterprise Recommended », régulièrement complétés par de nouveaux modèles. Une prédominance à mettre notamment en regard avec deux facteurs. D’abord, une fiabilité et une robustesse remarquables, grâce à l’architecture tout-terrain unique de ses terminaux qui leur permet de supporter les environnements les plus difficiles. Android est rendu encore plus résistant et polyvalent grâce à la suite Zebra Mobility DNA, qui transforme Android en un véritable système d’exploitation d’entreprise, et la technologie Mx intégrée de Zebra, qui procure une couche supplémentaire de sécurité intégrée en standard.



Ensuite et surtout, l’extrême richesse de l’offre Zebra Android, avec une large gamme de terminaux et PDA professionnels conçus pour les environnements exigeants et notamment le milieu hospitalier. Ainsi par exemple du terminal Zebra for Android TC51-HC, particulièrement pertinent pour les équipes médicales ou soignantes, nettoyable avec les produits utilisés à l’hôpital et intégrant des fonctions avancées de chiffrement et de sauvegarde des données. Le terminal Zebra Android TC56 permet d’améliorer significativement la vitesse et la précision de la collecte des données, en capturant plusieurs code-barres en une seule opération, et donc la productivité des équipes métier. Avec son écran tactile et son ergonomie avancée 40% plus performante que ses homologues sur le marché, le terminal Zebra Android TC-8000 simplifie et automatise les processus de gestion des entrepôts.